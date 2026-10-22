Il calciomercato tra possibili partenze e arrivi attesi, la conferenza stampa di Palladino e la probabile formazione di Cagliari: Bologna, le notizie di oggi giovedì 22 ottobre 2026

Di seguito, le principali notizie di oggi legate all’universo del Bologna FC.

Calciomercato Bologna

Le considerazioni effettuate in questi primi due mesi stagionali hanno certificato che il margine migliorabile esiste eccome. Il Bologna a gennaio potrebbe muoversi sul fronte del calciomercato. Lì a centrocampo il reparto risulta monocorde e prevedibile. Motivo per cui gli emissari rossoblù si stanno muovendo per inserire una pedina a disposizione di mister Palladino. Non solo possibili arrivi, ma anche possibili partenze: Vitik sta trovando decisamente poco spazio. Il difensore ceco non ha convinto né Tedesco prima, né Palladino poi. Motivo per cui il giovane difensore centrale potrebbe salutare le Due Torri nella finestra invernale di calciomercato.

Qui il profilo per il centrocampo del Bologna.

Trovate qui le valutazioni che riguardano Vitik.

Le notizie verso Cagliari-Bologna

Prosegue nel frattempo la preparazione in vista del match dell’Unipol Domus. Il Bologna FC orfano di Roberto Piccoli, infortunatosi alla mezz’ora di Bologna-Inter, affronterà l’insidiosa trasferta di Cagliari con uno tra Enem e Dovbyk a completare l’attacco rossoblù. A giudicare dalle scelte delle ultime settimane, sembra l’olandese il favorito che potrebbe iniziare da titolare la partita in Sardegna.

Come sta Piccoli? Qui la cronaca dell’infortunio.

Chi tra Enem e Dovbyk? Qui il punto della situazione.

Il primo nome in cima alla lista per il centrocampo

Notizie: probabile formazione di Cagliari-Bologna

Dopodomani, alle ore 15, il Bologna FC scenderà in campo in quel di Cagliari. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Inter, mentre i sardi, dopo il notevole avvio di campionato, sono incappati nella debacle di Monza.

Qui la probabile formazione del Bologna.

Nel frattempo è stato approvato il bilancio del club rossoblù al 30/06/2026, che trovate qui.

Le dichiarazioni di Palladino

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni dei giornalisti nella consueta conferenza stampa in vista del match in programma (in trasferta) tra il suo Bologna e il Cagliari di Fabio Pisacane.

Trovate qui le parole del mister rossoblù.

Qui, invece, le nostre impressioni e le ultime notizie nella trasmissione del giovedì pomeriggio.

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