La doppia amichevole vittoriosa con il Cambuur, il calciomercato in entrata e in uscita e la situazione stadio – Bologna, le notizie di sabato 1 agosto

Doppia amichevole per il Bologna, che esce indenne e vittorioso dallo scontro con il Cambuur, club dei Paesi Bassi neopromosso in Eredivisie. Formazioni diverse tra mattinata e pomeriggio per i ragazzi guidati da Domenico Tedesco. Entrambi i confronti sono terminati 3-1 in favore dei rossoblù: le reti di Odgaard, Cambiaghi e Lo Monaco suggellano il primo successo, mentre nel pomeriggio esultano Benjamin Dominguez e Dallinga; chiude lo score un’autorete degli olandesi.

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Qui il commento tecnico.

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Qui la panoramica sulla giornata dei rossoblù.

Calciomercato Bologna – Dallinga vuole rimanere, mentre Esposito rompe con il Cagliari

Che al Bologna piaccia Sebastiano Esposito non è un mistero. Ne avevamo già parlato e scritto nella giornata di ieri. L’aggiornamento odierno sulla situazione del calciatore di proprietà del Cagliari è perentorio: Esposito ha lasciato il ritiro della squadra sarda, rompendo così di netto con il club. Le altre notizie di giornata riguardano due possibili uscite: il Como si sarebbe defilato dalla corsa su Lucumì, che rimane un obiettivo della Juventus, mentre Dallinga vorrebbe rimanere a Bologna per incidere.

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Clicca qui per la situazione Como-Lucumì.

Qui tutti i dettagli su Dallinga-Bologna: la storia continua?

Situazione stadio: avanza l’ipotesi Fiera

Dopo le polemiche dei mesi scorsi, con la frenata del club rossoblù per la riqualificazione dello stadio Dall’Ara, il Bologna in sinergia con BolognaFiere ha presentato una domanda per la costruzione di un nuovo impianto nella zona ‘Fiera’ della città felsinea. Il sindaco Lepore sarebbe molto favorevole nei confronti del progetto.

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