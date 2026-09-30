Bologna e il nuovo stadio: se sarà, sarà davvero il primo passo

Nel pomeriggio è arrivato l’annuncio più atteso per il mondo Bologna e per Bologna città: il club di Joey Saputo e BolognaFiere hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di un nuovo stadio polifunzionale. Dopo anni di progetti, sia di novità che di ristrutturazione, rimasti invano, questa volta sembra essere quella giusta: l’obiettivo è renderlo operativo per il 2031, con vista Euro2032, nel caso possa venir selezionato. Rimanendo sui fatti di “casa nostra”, però, ci si appella alle parole di Claudio Fenucci: che sia il primo passo per un futuro migliore.

Bologna, c’è l’accordo per il nuovo stadio: in Fiera per l’avanguardia

Polifunzionale. Parola usata poche righe sopra, ma soprattutto nel comunicato e nelle varie dichiarazioni – anche come intenti – come quella del Sindaco Lepore: «Sarà un impianto capace di ospitare sport, musica, grandi eventi, attività fieristiche e congressuali». Bologna, quindi, si prepara ad avere un nuovo stadio che possa davvero accentrare tutto. Soprattutto, che possa dare un nuovo respiro, diverso, alla squadra Rossoblù.

E lì portano le parole di Claudio Fenucci, AD del Bologna, sul progetto del nuovo stadio: «Si tratta di un primo importante passo per arrivare all’obiettivo di costruire uno stadio moderno e polifunzionale in grado di consentire nel tempo al Bologna di generare risorse per garantire una maggiore competitività sportiva». Ecco, soffermiamoci sulle ultime parole, collegate al titolo: il primo passo per una maggiore competitività sportiva.

L'”ok” per una nuova era

L’equazione è semplice. Perlomeno a parole, ovviamente: perché dietro, in realtà, c’è tanto di più. Nuovo stadio, più incassi (35000 posti a sedere), propri incassi. Ed è questo che cambierebbe tutto per il Bologna, con la realizzazione del nuovo stadio in Fiera. Oltre che tutto un altro tipo di struttura e di campo, i Rossoblù, inteso come società, cambierebbero il proprio volto a livello di competitività. L’Atalanta, a livello di stadio, è l’esempio più recente.

Se i felsinei, già da qualche anno, sono entrati in un nuovo ciclo, a livello di risultati e di ambizioni – confermato, al di là del mercato, anche quest’anno dai diretti interessati – per il Bologna un nuovo stadio proprio farebbe entrare definitivamente in una nuova era. E, oggi, in attesa poi di vedere come procederà l’iter – perché c’è tanto da fare, ancora – si potrebbe aver davvero fatto un passo verso una nuova era. Vedremo se stavolta sarà definitivo.

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