Bologna, da trequartista a punta: Odgaard, il jolly rossoblù

Il rettangolo verde è diventato il suo habitat naturale, un terreno di conquista dove ogni posizione in campo perde i suoi confini tradizionali. Arrivato in sordina nel febbraio del 2024 dall’AZ Alkmaar in prestito con diritto di riscatto, Jens Odgaard ha saputo guadagnarsi i galloni del titolare in ogni contesto tattico, dimostrando una versatilità rara nel calcio moderno.

La sua avventura in maglia rossoblù racconta di una crescita costante, nata tra i ranghi del gregariato e sbocciata fino a toccare i vertici della leadership silenziosa nello spogliatoio. Nessuno avrebbe scommesso inizialmente su un impatto così prorompente, eppure il campo ha premiato la sua infinita duttilità.

Versatilità estrema e visione di gioco

Destra, sinistra, centro o persino prima punta avanzata: non fa alcuna differenza per un giocatore capace di interpretare lo spartito con intelligenza superiore. Come fotografato oggi dal giornalista Claudio Beneforti su Stadio, la sua straordinaria lettura degli spazi gli permette di dialogare con i compagni e di inserirsi con i tempi giusti.

Che si tratti di cercare il tiro dalla distanza con il letale piede sinistro o di pennellare assist illuminanti — come il passaggio vincente per Mbangula contro il Milan — il suo contributo risulta sempre determinante per la manovra offensiva. La sua capacità di legare la squadra con i movimenti senza palla mette costantemente in difficoltà i difensori avversari.

Jens Odgaard: l’imprescindibile risorsa per ogni allenatore

Non stupisce affatto che tecnici di scuole diverse, da Thiago Motta a Vincenzo Italiano fino a Raffaele Palladino, lo considerino ormai un pilastro insostituibile della squadra. La sua duttilità ha risolto enigmi tattici complessi, offrendo soluzioni preziose sia nei momenti di difficoltà sia nelle fasi di massimo sforzo collettivo.

Il suo percorso dimostra come il lavoro quotidiano e la disponibilità totale al sacrificio siano le vere chiavi per conquistare la fiducia incondizionata, trasformando un’alternativa tattica in una risorsa fondamentale capace di lasciare il segno ovunque venga schierato. Questo è Jens Odgaard per il Bologna.

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