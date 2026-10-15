Bologna, riecco Odgaard: una pedina da non sottovalutare nella testa di Palladino

È giusto e necessario attendere le convocazioni, e magari le parole del mister, ma ormai ci siamo. Jens Odgaard è tornato a pieno regime, e il danese, a meno di clamorosi colpi di scena, tornerà tra i convocati proprio in vista della sfida di sabato, Bologna-Inter. Un Odgaard che, per chi è passato in precedenza sotto le Due Torri, ha dimostrato sempre di poter, ad un certo punto, far la differenza. Di essere un elemento che potesse incidere positivamente in campo. E, vedendo come potrebbe essere il nuovo Bologna di Palladino, non è da sottovalutare questo ritorno per i Rossoblù.

Bologna, Jens Odgaard è tornato: lo rivedremo già con l’Inter?

Bologna-Inter non sarà solo una partita importante per il valore e il peso delle due squadre in campo. Per i Rossoblù sarà quella dei rientri di pedine importanti all’interno della rosa di Raffaele Palladino: Artur Theate, che potrebbe vedere già il campo dal primo minuto, e soprattutto Jens Odgaard. Il danese dovrebbe figurare tra i convocati, ma con tutta probabilità verrà, nel caso, utilizzato solamente a partita in corso.

Un recupero che, per la completezza della rosa, è importante per l’allenatore nativo di Mugnano di Napoli: è lo stesso Palladino, nel post partita di Lecce, ad aver sottolineato come abbia necessità di avere tutti a disposizione per poter costruire davvero un qualcosa di importante e migliore di quello che si è visto finora. Jens Odgaard, però, potrebbe dare ancora qualcosa in più.

Quel trequartista che fa la differenza

Ce lo ricordiamo tutti lo Jens sotto la guida di Vincenzo Italiano, soprattutto nella prima stagione del tecnico ora al Besiktas. Un vero fattore determinante in mezzo al campo per i Rossoblù: quel giocatore che poteva pungere là davanti, ma che poteva anche tirare le fila delle trame di gioco della propria squadra, per poter arrivare ad essere pericolosi.

E, se pensiamo a quello che ha in mente Palladino, facendo riferimento alle sue passate esperienze, Jens Odgaard sulla trequarti è proprio la pedina giusta al momento giusto. Si, perché oggi vediamo le ali che navigano in quella zona, ma, sempre memori della sua esperienza lì, il danese può dar acnor di più una mano al centrocampo a livello di gioco: se gente come Pobega e Ferguson, per dirne due che hanno giocato a Lecce, possono dare fisicità, Odgaard potrebbe unire quella tecnica volta all’attacco, girovagando tra le linee. Ma per ora rimangono solo ipotesi: vedremo come verrà utilizzato il buon Jens, certi che Palladino saprà farsene qualcosa eccome.

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