Bologna, oggi la ripresa a Casteldebole. Domani l’intervento di Holm

Dopo quattro giorni di riposo, il gruppo di lavoro del Bologna torna per intero a lavorare sul campo di Casteldebole. Nella giornata di oggi mister Palladino ha convocato quello che resta della prima squadra (circa 14 giocatori, più qualche giovane e Darmian in prova) per riprendere gli allenamenti.

Proseguirà anche in questa seconda metà della settimana il lavoro per tenere tutti pronti a giocare, nonostante la lunga sosta per le Nazionali. Solo dopo il prossimo fine settimana, comincerà l’avvicinamento alla sfida dell’11 ottobre contro il Lecce al Via Del Mare. Nel frattempo, si cerca di recuperare tutti al meglio delle loro condizioni.

Lavori personalizzati

Nel gruppo del Bologna a disposizione di mister Palladino, come detto, ci sarà Matteo Darmian. Resta invece fuori Odgaard, che in questi giorni sta svolgendo terapie ed esercitazioni riabilitative per sistemare il guaio muscolare che lo costringerà certamente a saltare le prossime due partite.

Sono invece abili e arruolabili Lukasz Skorupski, Federico Bernardeschi e Artem Dovbyk che già da ieri sono tornati al Centro Tecnico Niccolò Galli per svolgere lavori personalizzati. I tre hanno pattuito con mister Palladino e il suo staff atletico un percorso ad hoc per tornare ad essere in forma e competitivi alla ripresa delle ostilità.

In particolare, il numero 10 continua nel lavoro di recupero dal fastidio muscolare che ha accusato nel finale di Bologna-Torino e che lo ha costretto al cambio.

Holm, operazione in vista

In attesa di comunicati ufficiali, Marcello Giordano sul Resto del Carlino svela che l’operazione di Emil Holm dovrebbe essere in programma domani a Turku in Finlandia. La probabile lesione tendinea alla coscia lo costringerà ad un lunghissimo stop.

Ecco perché Palladino ha spinto con la dirigenza del Bologna per ingaggiare un elemento in più che fosse una pedina importante in ottica rotazioni sulla fascia destra di difesa e non solo.

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