Bologna, Palladino come soluzione? I numeri parlano chiaro

Raffaele Palladino, dunque, è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna. L’avventura sulla panchina rossoblù è iniziata ufficialmente con il primo allenamento pomeridiano al centro tecnico. Il tecnico arriva dopo aver accumulato importanti esperienze sulle panchine di Atalanta e Fiorentina, piazze in cui ha sempre tenuto un’ottima media punti pari a 1,70 a partita.

Come evidenziato dal giornalista Davide Centonze sul suo articolo odierno su Stadio, i dati statistici evidenziano una spiccata tendenza all’equilibrio tattico, confermata sia dal numero dei gol fatti che da quelli subiti. L’obiettivo attuale del mister è trasferire questa mentalità vincente anche sotto le Due Torri per risollevare la squadra.

Rendimento e solidità: la costanza dei numeri delle squadre di Palladino

Analizzando lo storico delle ultime stagioni, il tecnico campano ha dimostrato ampiamente di saper far quadrare i bilanci ovunque sia andato. Con la Fiorentina ha chiuso il campionato al settimo posto conquistando 60 reti totali e vantando il quinto miglior attacco del torneo, oltre alla sesta miglior difesa della Serie A.

Nella precedente avventura a Bergamo, subentrando a stagione in corso, Palladino ha mantenuto la stessa media di 1,71 punti, sfiorando la qualificazione europea e blindando la squadra con ben 65 gol realizzati. Il segreto di questo successo risiede in una notevole solidità in campionato, capace di coniugare una fase offensiva estremamente produttiva a una struttura difensiva sempre solida e ben organizzata.

La prima missione e l’esordio al Dall’Ara

Il tempo a disposizione è limitato e il calendario non ammette distrazioni, a cominciare dalla prossima e delicata gara di sabato contro il Torino. La squadra deve ritrovare subito la via della vittoria casalinga per scacciare i fantasmi di un avvio complicato. Palladino dovrà entrare rapidamente nella testa dei suoi nuovi giocatori per imprimere la svolta desiderata.

L’obiettivo del mister? Saper far tornare i conti sul campo il prima possibile, puntando già a sabato nella sfida contro i Granata di Ignazio Abate.

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