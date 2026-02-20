Seguici su

Bologna, primo passo verso gli Ottavi

Il Bologna passa a Bergen contro il Brann e si costruisce un vantaggio in vista del ritorno al Dall’Ara.

Brann-Bologna (© Bologna FC 1909)
Il Bologna porta a casa una vittoria in trasferta e si mette nelle condizioni di giocarsi il ritorno con un piccolo vantaggio. Lo 0-1 ottenuto sul campo del Brann, al termine di una gara ordinata e convincente, vale la quarta affermazione esterna consecutiva in Europa. Un risultato positivo, che però lascia ancora tutto aperto in vista della sfida di giovedì prossimo al Dall’Ara.

Europa nel mirino: un margine da gestire

Nel freddo del Brann Stadion, animato dal tifo dei padroni di casa e dai 750 sostenitori rossoblù arrivati dopo un viaggio lunghissimo, il Bologna ha saputo imporsi con maturità. Non era una partita semplice e la squadra lo ha dimostrato fin dai primi minuti, controllando il ritmo e limitando i rischi.

Giovedì alle 21 il Brann sarà di scena al Dall’Ara. Replicare lo 0-0 dello scorso 6 novembre sarebbe sufficiente per qualificarsi, ma la sfida resta delicata. Un solo gol di scarto non consente distrazioni e impone attenzione fino all’ultimo minuto. È vero che i norvegesi in trasferta, in Europa, non hanno mai conquistato i tre punti e che anche nella passata stagione di campionato hanno faticato lontano dal proprio stadio, ma questo non garantisce nulla. Servirà lo stesso atteggiamento visto a Bergen, senza sottovalutare un avversario che ha ancora la possibilità di rientrare in corsa.

La continuità in Europa e i segnali attesi

Oltre al successo in Norvegia, il Bologna ritrova due vittorie consecutive, cosa che non accadeva dalla fine di novembre: prima lo 0-3 in casa dell’Udinese, poi il 4-1 al Dall’Ara contro il Salisburgo. Stavolta la sequenza nasce dall’1-2 conquistato a Torino e prosegue con lo 0-1 sul campo del Brann.

Negli ultimi mesi, ogni affermazione era stata seguita da un passo falso: dopo l’1-2 di Vigo era arrivato il ko interno contro la Juventus; al 2-3 di Verona aveva fatto seguito la sconfitta nel derby con la Fiorentina; e dopo il tris al Maccabi la squadra non si era ripetuta contro il Milan. Torino e Bergen possono rappresentare un segnale diverso? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Intanto, in Europa, il Bologna si è garantito la possibilità di giocarsi il ritorno con un risultato a favore.

Nikola Moro e Santiago Castro (© Bologna FC 1909)

Prova solida in uno stadio difficile

La trasferta in Norvegia non era affatto scontata. Nella fase campionato di Europa League, al Brann Stadion aveva vinto soltanto il Fenerbahce; per il resto, i rossi di Bergen avevano ottenuto un pareggio e due vittorie utili a costruire la propria classifica. Il nuovo ko interno racconta dunque il valore della prestazione della squadra di Italiano. Il Bologna ha saputo evitare le insidie, mantenendo equilibrio e lucidità. Un segnale di fiducia, sì, ma senza eccessi di entusiasmo: la qualificazione passerà inevitabilmente dai novanta minuti del Dall’Ara, dove sarà necessario confermare quanto di buono fatto all’andata.

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

