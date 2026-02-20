Bologna, primo passo verso gli Ottavi

Il Bologna porta a casa una vittoria in trasferta e si mette nelle condizioni di giocarsi il ritorno con un piccolo vantaggio. Lo 0-1 ottenuto sul campo del Brann, al termine di una gara ordinata e convincente, vale la quarta affermazione esterna consecutiva in Europa. Un risultato positivo, che però lascia ancora tutto aperto in vista della sfida di giovedì prossimo al Dall’Ara.

Europa nel mirino: un margine da gestire

Nel freddo del Brann Stadion, animato dal tifo dei padroni di casa e dai 750 sostenitori rossoblù arrivati dopo un viaggio lunghissimo, il Bologna ha saputo imporsi con maturità. Non era una partita semplice e la squadra lo ha dimostrato fin dai primi minuti, controllando il ritmo e limitando i rischi.

Giovedì alle 21 il Brann sarà di scena al Dall’Ara. Replicare lo 0-0 dello scorso 6 novembre sarebbe sufficiente per qualificarsi, ma la sfida resta delicata. Un solo gol di scarto non consente distrazioni e impone attenzione fino all’ultimo minuto. È vero che i norvegesi in trasferta, in Europa, non hanno mai conquistato i tre punti e che anche nella passata stagione di campionato hanno faticato lontano dal proprio stadio, ma questo non garantisce nulla. Servirà lo stesso atteggiamento visto a Bergen, senza sottovalutare un avversario che ha ancora la possibilità di rientrare in corsa.

La continuità in Europa e i segnali attesi

Oltre al successo in Norvegia, il Bologna ritrova due vittorie consecutive, cosa che non accadeva dalla fine di novembre: prima lo 0-3 in casa dell’Udinese, poi il 4-1 al Dall’Ara contro il Salisburgo. Stavolta la sequenza nasce dall’1-2 conquistato a Torino e prosegue con lo 0-1 sul campo del Brann.

Negli ultimi mesi, ogni affermazione era stata seguita da un passo falso: dopo l’1-2 di Vigo era arrivato il ko interno contro la Juventus; al 2-3 di Verona aveva fatto seguito la sconfitta nel derby con la Fiorentina; e dopo il tris al Maccabi la squadra non si era ripetuta contro il Milan. Torino e Bergen possono rappresentare un segnale diverso? La risposta arriverà nelle prossime settimane. Intanto, in Europa, il Bologna si è garantito la possibilità di giocarsi il ritorno con un risultato a favore.

Prova solida in uno stadio difficile

La trasferta in Norvegia non era affatto scontata. Nella fase campionato di Europa League, al Brann Stadion aveva vinto soltanto il Fenerbahce; per il resto, i rossi di Bergen avevano ottenuto un pareggio e due vittorie utili a costruire la propria classifica. Il nuovo ko interno racconta dunque il valore della prestazione della squadra di Italiano. Il Bologna ha saputo evitare le insidie, mantenendo equilibrio e lucidità. Un segnale di fiducia, sì, ma senza eccessi di entusiasmo: la qualificazione passerà inevitabilmente dai novanta minuti del Dall’Ara, dove sarà necessario confermare quanto di buono fatto all’andata.

