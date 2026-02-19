Italiano post Brann-Bologna (0-1): «Ci siamo adattati al campo, ora continuiamo così»

Un successo pesantissimo quello dei rossoblù colto nel gelo di Bergen. Grazie allo 0-1 finale (seconda vittoria consecutiva dopo quella di Torino) la formazione di Vincenzo Italiano si mette nelle migliori condizioni in vista della sfida di ritorno, in programma al Dall’Ara giovedì prossimo. Il tecnico del Bologna non ha nascosto la propria soddisfazione per il risultato colto.

Le parole di Italiano

«E’ stata una partita matura da parte nostra. Ci siamo adeguati al campo, meno male che ieri siamo venuti a controllare le condizioni. Niente rischi o pericoli gratuiti, ci siamo presi i tre punti e ora, permettetemi la battuta, cercheremo di espugnare il Dall’Ara che ci manca da un po’ a partire da lunedì».

Sul momento:

«A Torino abbiamo giocato una partita complicata, non potevamo sbagliare e i ragazzi hanno dimostrato di esserci. A loro chiedo ancora questo sapendo che molte gare non ci hanno premiato. Adesso continuiamo così, anche in campionato. Di positivo troviamo anche un po’ di autostima e fiducia mi auguro diventi nuovamente un’abitudine scendere in campo con il giusto atteggiamento ci attendono due mesi e mezzo in cui la spina deve essere attaccata».

Su Castro:

«Santi ha una caratteristica importantissima per questo sport: ha fame. Parla sempre di calcio in ogni occasione. E’ un piacere avere un ragazzo come lui con la sua voglia di crescere e adesso ha anche trovato la via del gol con continuità fa piacere. Poi è anche un uomo squadra che si sacrifica oltre ad una persona di grande educazione, glielo dico sempre: poi verrai premiato e oggi ha fatto un gran gol»

