Primavera, Luka Kusic è il nuovo rinforzo per il debutto stagionale

Luka Kusic è un nuovo giocatore della Primavera del Bologna: l’esterno d’attacco sloveno è stato ufficializzato nella giornata di ieri ed è pronto a mettersi a disposizione di mister Morrone. Nonostante la grande concorrenza, il giocatore nato il 2 maggio 2008 ha scelto i colori rossoblù: la sensazione è che la squadra tenterà ancora di stupire per un’altra stagione.

Calciomercato, Luka Kusic è un nuovo giocatore del Bologna Primavera

Il giovane classe 2008 è arrivato ieri sotto le Due Torri dopo una stagione da 30 presenze con la prima squadra del NK Radomlje nella massima serie slovena. Un’annata colorata da 3 gol, un assist e la convocazione in Nazionale U19. Ora Luka Kusic dovrà dimostrare le sue qualità anche a Casteldebole, dove ieri ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029 con opzione di prolungamento.

Come scrive Davide Centonze su Stadio, l’esterno d’attacco è un investimento che si spera possa portare frutti interessanti, in un mercato che per la Primavera si è già mosso con gli arrivi in prestito di Christian Piro, Edoardo Trifelli e Giacomo Giacomone.

Verso Atalanta-Bologna: il precampionato getta basi solide

I ragazzi di Morrone sono al lavoro per preparare al meglio il debutto in campionato in programma domenica alle 11:00 contro l’Atalanta al Granarolo Youth Center di Crespellano. Una prima prova di livello, preceduta da un precampionato semplicemente perfetto: sei su sei le amichevoli vinte, per un totale di 15 reti segnate e solo 3 subite. Numeri straordinari, certamente da contestualizzare nel periodo estivo, ma che danno ai ragazzi una grande iniezione di fiducia in vista della nuova stagione.

La stagione che verrà

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Allenamenti mattutini al Centro Tecnico Nicolò Galli, dove i giovanissimi continuano la preparazione. L’obiettivo stagionale sarà trovare la continuità: alti e bassi sono una caratteristica che ha spesso caratterizzato la Primavera del Bologna. Non nella scorsa stagione sotto la guida del tecnico Morrone, che ha trovato l’equilibrio e guidato la squadra verso la semifinale Scudetto.

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