Finalmente riecco la Serie A: parola al campo giocato. In quel di Casteldebole, però, non si lavora solo sul prato verde, ma anche dentro agli uffici del “Galli” in vista di quelli che saranno i movimenti nel prossimo calciomercato del Bologna. Per questo, la presenza di ieri, venerdì, dell’agente Federico Pastorello può essere significativa in questo senso: si è parlato dei suoi assistiti già in Rossoblù, o di qualche nuovo nome sul piatto?

Calciomercato Bologna – Pastorello in visita a Casteldebole

A riportare la notizia è Il Resto del Carlino nella sua edizione odierna. Si parla di Bologna, vista la partita tra 24 ore contro l’Udinese al Dall’Ara, ma anche di calciomercato. Perché quando in visita al centro sportivo, e sede del club, arriva un agente come Federico Pastorello, allora tutto è possibile: sia per chi c’è già, e sia per chi potrebbe arrivare.

Si, perché non è detto che ci possano essere novità da fuori, ma magari da “dentro”. Da chi è nella scuderia dell’agente italiano e veste già la maglia Rossoblù, come Lukasz Skorupski, che proprio in un’intervista uscita oggi ha dichiarato come sarebbe pronto a restare a vita al Bologna, oppure come Nadir Zortea, sempre più protagonista sulla destra dopo l’infortunio di Holm.

Nomi già fatti, ma seguiti proprio dall’agente…

L’altro lato della medaglia, come sottolinea il Carlino, è proprio quello che potrebbe accendere i riflettori del calciomercato del Bologna, che sia invernale o magari estivo. Perché sotto l’ala di Federico Pastorello ci sono giocatori per i quali il Bologna ha dimostrato interesse nelle scorse settimane, come Faticanti, in forza all’Avellino in Serie B, e anche Pascini, giovane terzino sinistro in forza all’Atletico Mineiro, in Brasile. Insomma, non sapremo con certezza in cosa consistesse la visita di ieri dell’agente a Casteldebole, ma qualcosa bolle in pentola, in una direzione o nell’altra.

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