Il Bologna chiude un anno meraviglioso con un pareggio amaro (Stadio)

Il Bologna avrebbe voluto terminare con una vittoria un 2025 pieno di risultati memorabili: a maggio la conquista della Coppa Italia a 51 anni di distanza dall’ultima volta, seguita dalla qualificazione in una competizione europea per il secondo anno di fila e dalla prima partecipazione in assoluto alla Supercoppa italiana. E invece ieri pomeriggio, davanti al pubblico dello Stadio Dall’Ara, è arrivato un pareggio opaco contro il Sassuolo.

Bologna e Sassuolo si dividono la posta in gioco: adesso i rossoblù sono settimi in classifica, ma la soddisfazione per aver vissuto un anno storico è alle stelle

È stata proprio la squadra di casa a passare in vantaggio grazie alla prima rete stagionale di Giovanni Fabbian su assist (il primo in rossoblù) dell’ex Cagliari Nadir Zortea. All’ora di gioco, però, i neroverdi hanno spento l’entusiasmo dei tifosi bolognesi: su calcio d’angolo Muharemovic ha sfruttato un’uscita non perfetta di Chicco Ravaglia per siglare con un colpo di testa la rete dell’1-1 finale. Un pareggio arrivato a causa di due fattori: nell’ultimo periodo la squadra fatica a segnare, pagando al contempo troppi errori difensivi.

Di conseguenza, la squadra di Vincenzo Italiano non può ritenersi completamente soddisfatta per il mese appena concluso: solo due punti conquistati (grazie ai due pareggi con Lazio e ora Sassuolo), alternati ai ko subiti in casa contro Cremonese e Juventus. Il sogno della Supercoppa italiana, poi, è sfuggito all’ultimo, con un Napoli praticamente perfetto che si è aggiudicato la coppa in finale.

Adesso, però, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi hanno altre tre competizioni a cui rivolgere l’attenzione. In campionato i rossoblù devono ricominciare a macinare punti per rimanere nella prima metà della classifica (che adesso li vede al settimo posto con 26 tasselli e una partita in meno). L’Europa League tornerà il 22 gennaio con la bella gara casalinga contro il Celtic, mentre i Quarti di Coppa Italia contro la Lazio sono in programma il 4 febbraio. Il 2026, insomma, si prospetta decisamente interessante.

(Fonte: Stadio, Bruno Bartolozzi)

