Bologna-Sassuolo, i convocati di mister Tedesco

Tutto pronto in casa Bologna per la sfida di domani alle ore 18, in casa, contro il Sassuolo. Domenico Tedesco ha cercato di placare le polemiche di queste ore sul mercato e schierandosi, di fatto, accanto alla società che aveva già dato le proprie spiegazioni con l’AD Claudio Fenucci.

Il tecnico si è detto soddisfatto per le mosse della società in questa sessione. Anzi, il “mercato rossoblù” questo weekend sarà tutto completamente a disposizione del tecnico italo-tedesco. Nei 24 convocati per la gara interna contro i corregionali neroverdi ci sono 24 giocatori, compresi i 7 nuovi arrivati.

La lista dei convocati rossoblù per Bologna-Sassuolo

Ecco l’elenco dei giocatori a disposizione di Tedesco, ruolo per ruolo.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski;

Happonen, Pessina, Skorupski; Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea;

De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea; Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega;

Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega; Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Enem, Mbangula, Odgaard, Piccoli.

Assenza pesante

Nel computo dei 24 giocatori a disposizione non c’è ovviamente Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblù si è fermato dopo pochi minuti di Atalanta-Bologna, rimediando una lesione muscolare che lo terrà ovviamente fuori per qualche settimana.

Un’assenza pesante in una squadra che, in queste prime settimane di stagione, non è ancora riuscita a sbloccarsi sotto porta. La speranza di Domenico Tedesco è che i centravanti trovino la via del gol per dare morale a tutta la squadra. E attenzione anche agli esordi.

Prime volte

Non sarà una prima volta tra i convocati, ma non ha escluso un suo esordio: Marco Libra è l’uomo per cui, durante la conferenza, mister Tedesco si è speso. Bologna-Sassuolo potrebbe essere la gara del suo esordio ufficiale in rossoblù.

Compaiono, invece, nella lista dei giocatori a disposizione i due ultimi arrivati: Jay Enem e Samuel Mbangula. Per entrambi, la gara con il Sassuolo in casa sarà l’esordio con la maglia del Bologna come convocati perlomeno. Che poi esordiscano, invece, è un altro paio di maniche.

Esce, invece, dai convocati rossoblù Nicolò Casale per cui si attendono novità magari anche dai mercati esotici ancora aperti dopo il fallito tentativo del Watford.

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