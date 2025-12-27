Bologna, contro il Sassuolo occorre ritrovare il fattore Dall’Ara

Ripartire tutti insieme e regalare al pubblico del Dall’Ara tre punti preziosi dopo Bologna-Sassuolo. Questo è l’obiettivo dei rossoblù per la gara di domani che si giocherà alle 18.

Dopo l’amara conclusione della Supercoppa Italiana, con il trofeo non portato a casa per un soffio, i rossoblù ripartono dal campionato e dal loro stadio.

Bologna-Sassuolo: occorre ritrovare la vittoria in casa

Bologna-Sassuolo sarà un derby complicato. I neroverdi di Fabio Grosso dopo il 3-0 contro l’Atalanta, hanno perso fuori casa solo contro il Como e sono riusciti a strappare un 2-2 a San Siro contro il Milan. Dall’altra parte invece, il Dall’Ara nelle ultime due casalinghe di campionato non ha portato bene ai rossoblù.

I felsinei infatti arrivano da due ko casalinghi consecutivi in campionato, prima contro la Cremonese (1-3) e infine contro la Juventus (0-1). Nessun allarme rosso: solo la consapevolezza che non si vive di gloria passata e che ad ogni gara c’è qualcosa di nuovo da dimostrare.

Un 2025 da sogno

Intanto il 2025 sta per concludersi e il Bologna ha dimostrato di essere la sesta forza della Serie A. La classifica dell’anno solare è guidata dalla guida la Roma con 79 punti, seguita da Inter (74), Napoli (72), Milan (68) e Juventus (67). Il Bologna invece, conquista la sesta posizione con 59 punti, davanti ad Atalanta e Como (55) e Lazio (53).

Certo, la classifica dell’anno solare somma due pezzi di stagione e non regala concretamente posti per l’Europa, ma ribadisce il fatto che il Bologna di Saputo, ha fatto negli ultimi tre anni un cammino incredibile, raggiungendo traguardi quasi impensabili. La finestra di calciomercato invernale può già dire qualcosa sulla volontà del club di fare quell’ulteriore salto di qualità in più.

L’anno solare è stato sorridente anche per Riccardo Orsolini che guida la classifica capicannonieri del 2025 con un totale di 15 reti, davanti a Lautaro Martinez a quota 14.

