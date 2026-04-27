Bologna anche sfortunato: Orso a quota 8 legni

Sta per calare il sipario su una stagione altalenante per il Bologna, con Riccardo Orsolini e compagni praticamente fuori dalla corsa all’Europa dopo due anni. A causa di un rendimento altalenante, caratterizzato da grandi vittorie alternate a pesanti sconfitte, i rossoblù hanno abbandonato ogni vero obiettivo di classifica se non quello di provare a chiudere almeno in ottava posizione.

Con quello centrato in Bologna-Roma, Riccardo Orsolini sale a quota 8 legni stagionali: soltanto tre calciatori ne hanno centrati di più negli ultimi anni

Chiaramente non è tutto da buttare. Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi hanno cercato comunque di dare il massimo e, a quattro giornate dalla fine del campionato, continueranno a farlo. Anche il rendimento di giocatori come Santi Castro, Federico Bernardeschi, Jonathan Rowe e Nicolò Cambiaghi, considerati ormai tra i pilastri della squadra, è decisamente positivo.

Le reti stagionali dello stesso Riccardo Orsolini, ad esempio, sono 12: 8 in Serie A, 3 in Europa League e uno in Supercoppa. Il suo bilancio, però, avrebbe potuto essere anche migliore se l’esterno offensivo marchigiano avesse avuto appena un pizzico di fortuna in più. Il numero 7 rossoblù, infatti, è salito a quota 8 legni colpiti: l’ultimo di questi è arrivato nel corso della sfida contro la Roma, con un potente sinistro che si è infranto sull’incrocio dei pali facendo tremare per un istante la porta difesa da Svilar. 8 legni che si aggiungono ai 12 già segnati e che lo avrebbero fatto salire a quota 20 gol in stagione.

Sembra che qualcuno ci abbia messo lo zampino, al punto che in Serie A soltanto tre calciatori hanno avuto più sfortuna di Orsolini negli ultimi vent’anni. Si tratta di Alessandro Rosina, Franco Vazquez e Ciro Immobile. Tutti e tre hanno colpito 9 legni: il primo con il Torino nel 2006-2007, il secondo con il Palermo nel 2014-2015 e il terzo con la Lazio nel 2018-2019.

Pali, traverse, gol in fuorigioco o mancati per un pochi centimetri: quest’anno il Bologna ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna.

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