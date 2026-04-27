Bologna, tre sconfitte consecutive e 8 gol subiti: la difesa traballa

In vista di queste ultime quattro giornate di Serie A, il Bologna deve cercare di ritrovarsi. Dopo la sconfitta in casa dell’Aston Villa e l’eliminazione dall’Europa League, infatti, i rossoblù hanno anche incassato due ko di fila in campionato, arrendendosi nei big match contro Juventus e Roma.

Una difesa traballante e insicura ha portato il Bologna a tre ko di fila: c’è da sistemare il pacchetto arretrato per poter affrontare questo finale di campionato

In un pezzo apparso sul numero odierno del Corriere di Bologna, Alessandro Mossini sottolinea come la squadra di Vincenzo Italiano abbiano perso tre incontri consecutivi soprattutto a causa di una difesa non impeccabile. Anzi, tutto il contrario.

Prima c’è stato il pesante 4-0 di Birmingham: Watkins, Buendía, Rogers e Konsa hanno sfruttato varie disattenzioni difensive per punire il Bologna. Lo stesso mister Italiano e il numero 10 rossoblù Federico Bernardeschi avevano commentato dicendo che in Europa League non ci si può permettere distrazioni: visto l’altissimo livello della competizione, si paga ogni errore.

Una volta tornati in Italia, poi, i felsinei hanno rivolto tutte le proprie attenzioni al campionato. Certo, il calendario non è stato clemente con i rossoblù, che in pochi giorni hanno dovuto affrontare la trasferta contro la Juventus e la sfida casalinga contro la Roma. I bianconeri di Spalletti si sono imposti per 2 a 0 grazie alle reti di Jonathan David e Khéphren Thuram. Stesso risultato per i giallorossi di Gasperini, in gol con Donyell Malen e Neil El Aynaoui.

Insomma, le statistiche parlano chiaro: 8 gol subiti e zero segnati nelle ultime tre sfide, con le reti avversarie arrivate in azioni in cui i rossoblù erano chiaramente in superiorità numerica. Adesso che alla fine del campionato mancano solo quattro partite, però, Vincenzo Italiano deve sistemare il pacchetto difensivo per andare a conquistare l’obiettivo: consolidare l’ottavo posto in classifica. A questo punto, Lucumì e compagni non possono più regalare niente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook