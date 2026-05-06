Calciomercato Bologna: spazio ai giovani, ma l’esperienza è fondamentale

Dopo le notti europee e la Coppa Italia alzata, fare un passo indietro avrebbe inevitabilmente un retrogusto amaro. Il Bologna è arrivato in alto e ora deve decidere come restarci, senza smarrire l’identità costruita ma evitando anche scelte che possano ridimensionare le ambizioni.

Strategia Bologna: giovani sì, ma con equilibrio

L’obiettivo è rinnovare inserendo giovani. Una linea condivisa a Casteldebole e dettata da Joey Saputo, ma che non può essere portata avanti in modo rigido. Accanto ai prospetti serve anche chi è già pronto, chi può garantire affidabilità immediata. Perché affidarsi solo a scommesse rischia di essere un azzardo, soprattutto dopo quanto costruito.

Giocatori come Lucumí e Freuler, per esempio, non possono essere sostituiti con profili ancora acerbi. Servono calciatori con esperienza, magari anche giovani anagraficamente, ma già formati da campionati di livello. L’età, in questo caso, passa in secondo piano: conta la solidità.

Bologna: un equilibrio da non perdere

Il vero nodo è un altro: che cosa fare dell’eredità recente? Si riparte azzerando tutto oppure si costruisce su quanto ottenuto? Perché dimenticare il percorso fatto – Champions League, Coppa Italia ed Europa League – significherebbe anche ignorare le aspettative cresciute attorno alla squadra.

E se i risultati non arrivassero? In un ambiente che si definisce una “grande famiglia”, le responsabilità non ricadrebbero solo su chi opera sul mercato o in panchina, ma anche su chi stabilisce budget e linee guida. È un equilibrio delicato, e sbagliare direzione può costare caro.

Le richieste di Italiano e il rischio calcolato

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio dovranno lavorare con margini adeguati per supportare Vincenzo Italiano. Perché chiedere all’allenatore di puntare ancora all’Europa senza fornirgli strumenti all’altezza sarebbe una contraddizione. Si può ridurre il monte ingaggi inserendo giovani, certo, ma senza esagerare.

In un campionato così equilibrato, basta poco per scivolare indietro. Vale davvero la pena correre questo rischio? Il Bologna, fino a pochi anni fa, era stabile a metà classifica, ma oggi, può permettersi di tornarci senza reazioni da parte del suo pubblico?

Idee giovani: difesa e fasce sotto osservazione

Sul fronte giovani, alcune scelte sono già indirizzate. Come riportato da “Stadio“, nell’articolo di Claudio Beneforti, in difesa non ci sarà spazio per ulteriori inserimenti, considerando la presenza di Helland (2005) e Vitik (2003). Diverso il discorso sulle fasce, dove Sartori e Di Vaio stanno valutando profili come Angori del Pisa (2003) e Barbieri della Cremonese (2002).

Centrocampo e attacco: i nomi sul tavolo

A centrocampo arriverà almeno un giovane, anche perché Freuler è in uscita e Sohm potrebbe seguirlo. Restano Ferguson, Pobega e Moro come base. Tra i profili monitorati ci sono Comotto del Milan (2008) e Romano della Roma (2006), entrambi attualmente allo Spezia.

In avanti, come riportato ieri, piace Koleosho, esterno dell’Under 21 azzurra impiegato in Ligue 1 con il Paris, dove gioca insieme a Otavio e Immobile. Un’operazione possibile, però, solo in caso di cessioni di uno tra Orsolini e Rowe – non Dominguez.

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