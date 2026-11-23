“Non si tratta di un passo indietro perché proseguire una striscia positiva è sempre importante“, parola di Raffaele Palladino. Non sarà stato il risultato che ci si poteva aspettare alla vigilia, ma non è nemmeno da buttare. Dopo quattro successi di fila, il Bologna torna a condividere il bottino contro un Udinese che ha dimostrato di essere tutt’altro che l’ultima squadra del campionato, come sottolineato anche dall’allenatore rossoblù.

Alla fine è arrivato un punto che mantiene aperta la striscia positiva iniziata un mese fa con la vittoria di Cagliari. L’ultima volta che il Bologna ha collezionato cinque risultati utili consecutivi in campionato è stato a novembre 2025. In quel caso, la squadra guidata da Vincenzo Italiano arrivò addirittura a otto: tre pareggi (Lecce, Fiorentina e Torino) e cinque vittorie (Pisa, Cagliari, Parma, Napoli e Udinese). La prossima sfida contro il Venezia rappresenta l’opportunità ideale, almeno sulla carta, per allungare ulteriormente la serie.

Bologna, arriva la trasferta di Venezia

Il pareggio non rappresenta certamente un passo falso, soprattutto perché ha permesso al Bologna di smuovere la classifica. Tuttavia, per rimanere sulla scia delle altre contendenti per la zona europea, contro il Venezia (gara in programma venerdì, 27 novembre, alle 20:45 allo Stadio Pierluigi Penzo) è chiamato a tornare subito alla vittoria.

Ottenere i tre punti contro la squadra di Stroppa diventa ancora più importante se osserviamo gli avversari del Bologna fino al 2027. In ordine cronologico, Roma, Como, Palermo (Coppa Italia) e Fiorentina. Per non contare la sfida con la Juventus il 3 gennaio 2027. Una serie di big match che rischiano di mettere in salita il percorso di Bernardeschi e compagni.

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