Bologna-Torino, i convocati di Raffaele Palladino

Prima uscita per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna: un esordio casalingo importante per il tecnico campano che giocherà la sua prima gara contro il Torino di Ignazio Abate. Il neo tecnico rossoblù ha chiamato per la sfida 26 giocatori.

Alla prima sulla panchina felsinea, il mister recupera diversi giocatori che erano fuori per infortuni o altre questioni. E può dunque dirsi soddisfatto del numero di giocatori e di scelte che avrà a disposizione per inseguire quella che sarebbe la prima vittoria stagionale della squadra dopo le prime quattro partite che hanno portato in dote solamente un punto.

I giocatori convocati per Bologna-Torino

Ecco la prima lista dei convocati in vista di Bologna-Torino

PORTIERI: Happonen, Pessina, Skorupski.

DIFENSORI: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Rahim, Theate, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Enem, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.

Orsolini e altri tre al rientro

Nella lista dei convocati ci sono ben quattro giocatori di rientro da assenze prolungate. Il primo e più importante è Riccardo Orsolini: il numero 7, uscito dopo pochi minuti di Bologna-Atalanta, ha smaltito il problema muscolare e sarà a disposizione. Anche se difficilmente lo vedremo in campo se non per una manciata di minuti.

Con lui torna anche Oussama El Azzouzi. Il mediano marocchino, invece, torna a diverse settimane di distanza da un altro problema muscolare avvertito dopo la prima gara ufficiale stagionale contro la Lazio, dove aveva giocato titolare. Con lui, si rivede anche il terzo portiere Happonen.

A proposito di ritorni a disposizione. Il quarto rientro è quello, anche a sorpresa, di Nicolò Casale. Fallita anche la trattativa con l’Aris Salonicco (il mercato greco si è chiuso la sera di martedì 15 settembre), il centrale è tornato tra i convocati e chissà che con un nuovo allenatore non possano esserci sorprese.

Ancora out Dovbyk

Resta fuori dalla lista, invece, Artem Dovbyk: l’ucraino ex Roma, indisponibile anche contro il Napoli, è alle prese con un fastidio muscolare. Servirà pazienza con lui per via delle ultime travagliate stagioni dal punto di vista fisico.

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