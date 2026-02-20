Bologna, si prepara la sfida con l’Udinese: in dubbio Pobega

Il tempo di esultare per la vittoria contro il Brann in Europa League, che la testa torna subito al Campionato: prossimo avversario del Bologna sarà l’Udinese ma tra i Rossoblù sono da valutare le condizioni di Lykogiannis e Pobega in vista di questa sfida.

Il Bologna ha l’imperativo di vincere per dare continuità ai propri risultati dopo le vittoriose trasferte di Torino e Bergen. E la sfida contro l’Udinese sarà particolarmente importante: uno scontro diretto, un’opportunità per i Rossoblù di staccare un po’ gli avversari bianconeri in classifica.

Verso Bologna-Udinese: le condizioni di Pobega e Lykogiannis

Prima della sfida con l’Udinese, andranno valutate le condizioni di Charalampos Lykogiannis e Tommaso Pobega. Il terzino greco era uscito dolorante a metà gara durante Bologna-Parma l’8 febbraio. Dagli esami era emersa una tendinopatia acuta alla coscia destra. Rimarrà indisponibile per la partita di lunedì contro l’Udinese. Le sue condizioni verranno rivalutate per capire se potrà essere a disposizione per il ritorno contro il Brann in programma giovedì 26 febbraio.

Tommaso Pobega, subentrato al 75′ nella partita di ieri contro il Brann, scivola sul campo ghiacciato dello stadio di Bergen. Riesce a continuare fino al triplice fischio, ma le sue condizioni andranno valutate per escludere problemi muscolari seri. Se i controlli dovessero andare bene tornerebbe a disposizione del mister per il campionato dopo aver scontato la squalifica rimediata contro il Parma.

Per il Bologna domani la ripresa. L’Udinese arriverà al Dall’Ara in emergenza

Visto l’impegno infrasettimanale del Bologna, la sfida contro l’Udinese valida come ventiseiesima di Serie A sarà nel posticipo di lunedì. I Rossoblù quindi, rientrai ieri sera da Bergen subito dopo la gara con i norvegesi, si concedono oggi un giorno di riposo. Domani la ripresa degli allenamenti alle 11. Italiano dovrà iniziare a preparare il match tenendo in conto l’assenza di Lykogiannis, le condizioni di Pobega, ma anche le diffide di Cambiaghi, Freuler e Ferguson.

Al Dall’Ara lunedì arriverà un’Udinese alle prese con tanti infortuni. Out tra le file dei Bianconeri il miglior marcatore Davis e il perno della difesa Solet, oltre a Zanoli e Kamara. Quindi, un’Udinese in emergenza, quella che si troveranno di fronte i Rossoblù alla ricerca della terza vittoria consecutiva.

Fonte: Resto del Carlino

