Bologna-Udinese (1-0), Freuler e Bernardeschi: «Questa vittoria è per i tifosi»

Il Bologna torna a vincere in casa e finalmente, 105 giorni dopo l’ultima volta, il pubblico del Dall’Ara torna a sentir riecheggiare “Poetica” di Cesare Cremonini. I rossoblù conquistano tre punti preziosissimi in una gara complicata, grazie ad un rigore guadagnato da Santiago Castr0 al 72° minuto. A posizionarsi sul dischetto è stato Federico Bernardeschi che, glaciale, porta i felsinei in vantaggio.

Proprio il numero dieci rossoblù – insieme al capitano Remo Freuler – ha commentato la prestazione del Bologna al termine della gara.

Le parole di Federico Bernardeschi post Bologna-Udinese (1-0)

Sul rapporto con Italiano: «Italiano dice tutto, sempre e ti mena anche. Con il mister ho un bellissimo rapporto sin dal primo giorno. È sempre carico, poi se andiamo male è ancora più carico, quindi ci conviene vincere che è meglio (ridendo ndr). Il gruppo è sanissimo, l’ho sempre detto e non mi stancherò mai di dirlo. Siamo tutti uniti e siamo un gruppo speciale, con grandi uomini traghettatori, penso a Freuler, De Silvestri… Questo è importante: stare tutti uniti, con la società e con i tifosi e andare avanti così».

Bernardeschi sul periodo buio del Bologna

«Rispetto alla gara di andata sono cambiate tante cose, ma soprattutto è una stagione complicata perché si gioca tanto, si gioca ogni tre giorni. Abbiamo avuto qualche infortunio, questo secondo me ci ha un po’ penalizzato. Comunque la squadra c’è, il gruppo c’è sempre stato anche nonostante le difficoltà, questa era la cosa importante. Stiamo mettendo mattoncino dopo mattoncino, la cosa importante secondo me è pensare partita dopo partita, senza stare a fare e a pensare troppo in avanti. Giovedì ci aspetta una partita fondamentale, lo sappiamo, però era importante veramente stasera ritornare a vincere davanti al nostro pubblico».

Le parole di Remo Freuler post Bologna-Udinese (1-0)

Sulla prestazione di oggi: «In questo momento non è facile, non riusciamo a giocare molto bene, però con le vittorie tornerà anche questo. Quello che abbiamo messo in campo oggi era quello che ci è servito, con dei grandi tifosi che ci hanno sostenuto in un periodo molto difficile e oggi finalmente gli abbiamo regalato i tre punti. Questa vittoria è per loro.»

Sul futuro che attende il Bologna: «Il peggio non è ancora passato. Adesso abbiamo fatto due vittorie in campionato e ora arriva un’altra partita importante giovedì perché vogliamo passare il turno. Poi andiamo a Pisa, però sento che siamo sulla strada giusta in questo momento. Sappiamo da dove arriviamo e dobbiamo continuare a lavorare molto duramente»

Fonti: Dazn, Sky Sport

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook