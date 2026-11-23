Un pomeriggio uggioso a dir poco quello del Dall’Ara domenica pomeriggio. Un Bologna-Udinese terminato con un 1-1 che, a fine match, è stato definito giusto dallo stesso Raffaele Palladino, per quanto si è visto in campo. E non ha tutti i torti l’allenatore Rossoblù, perché uno dei protagonisti del match è stato il numero 1 del Bologna, Lukasz Skorupski: è lui l’uomo della domenica votato dai lettori di 1000 Cuori Rossoblù sui canali social. Perché senza le sue parate, probabilmente il pomeriggio dei Rossoblù sarebbe stato ancora più piovoso.

Bologna-Udinese, Lukasz Skorupski è l’MVP votato dai lettori

Il popolo, quello Rossoblù sui nostri canali social, ha parlato. E, in realtà, lo hanno fatto anche le nostre pagelle al triplice fischio di Bologna-Udinese. Entrambi, premiando Lukasz Skorupski: il polacco è stato il migliore in campo dei Rossoblù contro i friulani, sventando in almeno tre occasioni pericoli che potevano portare la gara sui binari opposti a quelli del Bologna.

Il numero 1 del Bologna ha messo la firma indelebile sul match, prima tenendo in bilico i Rossoblù nella prima frazione, permettendo alla squadra di andare negli spogliatoi in vantaggio. Poi, nella ripresa, pur non potendo fare nulla sul gol di Zaniolo, è stato decisivo nel mantenere la sua squadra in partita nel finale, quando l’Udinese sembrava quasi poter ribaltare il tutto, dati i flebili tentativi dei Rossoblù di riacciuffare il vantaggio.

È tornato, e si vede

È proprio Skorupski la bella conferma nel pomeriggio di Bologna-Udinese. Si, perché dopo l’inizio stagione che tutti ricordano, il polacco è tornato sui livelli conosciuti dai più dopo la prima sosta, risultando decisivo nelle ultime uscite della squadra di Raffaele Palladino, come nella vittoria al Dall’Ara contro il Monza. Proprio come ieri: quando chiamato in causa, Lukasz Skorupski è tornato a rispondere “presente”. E questa, fortunatamente, non è più una notizia, ma la felice normalità in casa Rossoblù.

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