Bologna, la probabile formazione contro l’Udinese: torna Orsolini dal 1′

Archiviato il successo norvegese, il Bologna inizia a preparare la prossima sfida di campionato contro l’Udinese e Italiano inizia a pensare alla probabile formazione. La giornata di ieri per i Rossoblù è stata di riposo dopo le fatiche europee a Bergen. Questa mattina la ripresa degli allenamenti alle 11 a Casteldebole.

Si prospetta per il Bologna una settimana fondamentale per questa stagione. Lunedì sera ospite al Dall’Ara sarà l’Udinese: uno scontro diretto importante in ottica classifica. Poi giovedì arriverà il Brann per la partita di ritorno di Europa League. Il Bologna deve consolidare la vittoria dell’andata e ottenere la qualificazione agli ottavi.

Bologna, contro l’Udinese un obiettivo: tornare a vincere in casa

Ma, come piace dire a tutti, si pensa una partita alla volta. Quindi, ora testa all’Udinese. Per il Bologna un obbligo: vincere. Per la situazione classifica in Campionato. Per trovare la terza vittoria consecutiva e una continuità persa da troppo tempo. Per tornare a vincere in casa. L’ultima vittoria dei Rossoblù al Dall’Ara in Serie A risale al 9 novembre (2-0 contro il Napoli).

Dopo un periodo di buio il Bologna sta pian piano riemergendo. Ha mostrato delle buone prestazioni. Ha ritrovato la vittoria, anzi due vittorie una dopo l’altra. Ha mantenuto inviolata la propria porta in un paio d’occasioni. Manca una cosa: blindare il Dall’Ara, ultimamente preda troppo facile per tutti gli avversari. Con l’Udinese le cose devono finalmente cambiare.

Verso Bologna-Udinese: la probabile formazione rossoblù

In vista della partita contro l’Udinese Italiano inizia a preparare tatticamente il suo Bologna, senza escludere il turnover: questa la probabile formazione titolare. Skorupski si è ripreso stabilmente la sua posizione tra i pali. Sarà il polacco a difendere la porta rossoblù cercando di mantenerla inviolata contro i bianconeri privi del loro capocannoniere Davis.

In difesa, il ritorno da titolare di Heggem affiancato da Lucumì. Sulla destra riproposto Joao Mario titolare anche nelle ultime due di campionato ma a riposo contro il Brann. A sinistra Miranda chiamato agli straordinari visto l’infortunio di Lykogiannis.

A centrocampo inamovibile Freuler. Dubbi su chi lo affiancherà. Pobega rientrerebbe scontata la squalifica contro il Torino, ma sono da valutare le sue condizioni dopo il problemino muscolare rimediato a Bergen. Lì davanti Dallinga sembra andare incontro a un posto da titolare. A sostegno Odgaard con ai lati Rowe e Orsolini. Il numero 7 ritrova la titolarità in Campionato dopo le ultime due gare in cui era partito dalla panchina.

