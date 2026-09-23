Uno dei peggiori attacchi della Serie A: Bologna, ti devi rialzare!

Con tre sconfitte, due pareggi e due punti raccolti nelle prime cinque giornate, il Bologna ha vissuto uno dei peggiori inizi di campionato della sua storia: soltanto l’annata 2011-2012 fu peggiore. È per questo motivo che la lunga pausa Nazionali di tre settimane appena cominciata potrebbe rivelarsi provvidenziale: Raffaele Palladino non deve soltanto trovare un’identità per il gioco rossoblù, ma deve anche dare una scossa ai suoi giocatori.

Terzultima posizione in classifica, tre gol segnati e peggior attacco del campionato: Raffaele Palladino deve risollevare il Bologna

Come dicevamo, il Bologna inizia la sosta guardando la classifica dal basso: diciottesimo posto per i rossoblù che, secondo una statistica riportata da Matteo Dalla Vite sul numero odierna della Gazzetta dello Sport, sono anche il peggior attacco della Serie A a pari merito con il Genoa di Daniele De Rossi (che infatti è penultimo).

Nelle prime cinque partite giocate contro Lazio, Atalanta, Sassuolo, Napoli e Torino, Ferguson e compagni sono riusciti a siglare soltanto tre gol (complici anche le ottime prestazioni dei portieri avversari e, bisogna ammetterlo, un po’ di sfortuna). Fondamentali, in questo senso, sono stati due dei numerosi nuovi acquisti che sono arrivati sotto le Due Torri durante il calciomercato estivo: Artem Dovbyk e Roberto Piccoli. L’ucraino giunto dalla Roma per sostituire Castro e l’ex Cagliari e Fiorentina arrivato al posto di Dallinga, infatti, hanno firmato ben due delle tre reti realizzate finora dai felsinei (arrivate entrambe nel pareggio per 2 a 2 ottenuto contro il Sassuolo).

Ed è proprio dai due nuovi centravanti rossoblù che Palladino, subentrato in panchina dopo l’esonero di Tedesco, dovrà partire per ricostruire il Bologna. Durante la sosta il nuovo mister avrà l’occasione di sperimentare nuovi schemi di gioco con protagonisti proprio Piccoli e Dovbyk, che non avendo ricevuto nessuna chiamata dalle proprie Nazionali saranno a completa disposizione. Lo stesso vale per Federico Bernardeschi: il numero 10, autore della terza rete rossoblù arrivata nell’1-1 contro il Torino, non è ancora stato convocato dal ct azzurro Roberto Mancini e dunque rimarrà a lavorare a Casteldebole.

Un’ottima notizia per Palladino, che potrà testare il suo numero 10 in più di uno schema. Nel frattempo Berna sta svolgendo alcuni giorni di differenziato per un fastidio accusato contro il granata, prima di tornare a completo regime.

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