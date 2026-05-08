Il futuro di Italiano: in settimana colloquio con la società

Il futuro si decide ora. Proprio questa settimana. O per lo meno, si inizierà a decidere. Come riportato da Gianmarco Marchini sul Resto del Carlino è fissato l’incontro tra Vincenzo Italiano e i vertici del Bologna. Potrebbe essere soltanto il primo di una serie che porterà all’accordo definitivo, qualsiasi esso sia. La società ha già reso nota la sua volontà di continuare con il tecnico siciliano. Starà quindi proprio a Italiano decidere: prolungare il contratto in scadenza con i Rossoblù o andarsene da Bologna alla volta di qualche altra panchina di Serie A che potrebbe liberarsi in estate. I fattori in gioco sono molti.

Le richieste di Italiano

Già un anno fa al momento del rinnovo (tardivo rispetto a quanto si potesse immaginare) con il Bologna, Vincenzo Italiano chiese garanzie e un aumento di ingaggio (3 milioni). Oggi, è chiamato ancora a decidere. Il suo contratto con i Rossoblù scadrà nell’estate del 2027 ed è il momento di scegliere se rinnovare o meno. L’allenatore ha comunque anche questa volta delle richieste.

In primis vuole capire come la dirigenza si muoverà sul mercato per conoscere il livello della rosa del futuro. Perché l’ha detto chiaramente: quella di questa stagione «non era attrezzata per le quattro competizioni». E poi chiede che la comunicazione tra il club e i suoi tifosi sia più chiara in relazione agli obiettivi da raggiungere, per avere maggiore tutela dal giudizio del popolo.

Le possibilità di Italiano: il Bologna e il domino panchine

Per Vincenzo Italiano da una parte c’è il Bologna, dall’altra si potrebbero aprire varie possibilità con il mercato estivo degli allenatori. La società rossoblù -tramite l’ad Fenucci- ha fatto conoscere la sua volontà di continuare con il tecnico siciliano. Un possibile problema è che probabilmente tenderà a tagliare sull’ingaggio adottando soluzioni varie come bonus in base ai risultati. Questo a causa della praticamente certa assenza nella prossima stagione dalle coppe europee che avrebbero portato dei ricavi.

Se dovesse scegliere di salutare Bologna, Italiano si troverebbe di fronte ad un panorama di possibilità che fin da ora si va delineando in Serie A. Grosso (avvicinato anche al Bologna) è pronto a lasciare il Sassuolo, forse destinazione Firenze. Anche la panchina del Napoli subirà rivolgimenti: sembra che De Laurentis abbia già scelto Sarri per il post Conte. Rimarrebbe vacante allora il posto in biancoceleste. Possibili addii degli allenatori anche per l’Atalanta e per il Milan. Ai nerazzurri sono stati avvicinati i nomi di Italiano e dell’ex rossoblù Motta. La società rossonera invece avrebbe quello del mister rossoblù come primo nome sul taccuino dei possibili sostituti di Allegri. Il campo è pronto, la palla passa a Vincenzo Italiano.

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