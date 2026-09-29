Bologna, Zortea e De Silvestri protagonisti in attesa delle decisioni sul calciomercato

Il Bologna attende di conoscere l’esatta entità del problema fisico occorso a Emil Holm e, nel frattempo, guarda al calciomercato degli svincolati con grande attenzione. Il club rossoblù non ricorre usualmente al mercato dei giocatori senza contratto, ma questa volta potrebbe essercene bisogno.

Come riporta Marcello Giordano sul Resto del Carlino, la società sta affrontando una stagione davvero unica, nella quale per la prima volta da quattro anno esonera un tecnico in corso d’opera. E ora si trova addirittura nelle condizioni di dover pensare a un giocatore rimasto finora senza un club pronto a dargli un’occasione.

Spazio per Zortea e De Silvestri

In casa rossoblù l’idea, al momento, è ovviamente quella di puntare sui giocatori di ruolo già in rosa. Nadir Zortea e Lorenzo De Silvestri sono i due esterni di fascia destra su cui può contare mister Raffaele Palladino e su di loro, che sono rimasti con lui a Casteldebole, punterà per il momento.

Certo per Lollo sarà come un ritorno alle origini. Non gioca esterno destro a tutta fascia dal periodo di Sinisa Mihajlovic, ovvero quattro anni fa. Le primavere nel frattempo sono passate e sono diventate 37 per il sindaco ed è difficile che possa giocare in quel ruolo con grande costanza.

Sarà invece una grande occasione per Nadir Zortea. L’esterno ex Atalanta non è ancora riuscito a conquistare i tifosi del Bologna, costretto finora nel ruolo non esattamente adatto alle sue caratteristiche di terzino di una difesa a quattro. A tutta fascia Zortea invece ci è nato e ha svolto un ruolo simile (anche più offensivo) con la maglia del Cagliari prima di giungere a Bologna.

Difficoltà nella scelta di uno svincolato

Al momento il club osserva la situazione dei giocatori senza contratto. Tra i giocatori senza squadra piacciono soprattutto Darmian, Hysaj e Lirola. Tuttavia, ancora non è stata presa una decisione in merito, anche perché mister Palladino e i dirigenti potrebbero anche decidere di lasciare la situazione invariata e ripensarci a gennaio.

L’arrivo di uno svincolato resta una faccenda complessa e complicata, anche per via dell’adattamento alla nuova realtà. L’ultima volta infatti che il Bologna si è rivolto al calciomercato degli svincolati correva l’ottobre del 2021 e scelse Nicolas Viola per tamponare l’emergenza a centrocampo con Kinglsey e Schouten fuori per diversi mesi.

Alla fine, l’attuale giocatore del Ravenna (36 anni oggi), giocò per un totale di 99 minuti suddivisi in 6 presenze. Una miseria condizionata anche dalla difficoltà di inserimento in un gruppo che aveva fatto la preparazione.

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