Brann-Bologna: l’incognita del campo preoccupa

Nella giornata di ieri, il Bologna è arrivato nella freddissima città di Bergen e questa sera alle 18:45 i rossoblù sfideranno il Brann per il primo turno dei playoff. Dopo la vittoria contro il Torino, i rossoblù sono mossi da una nuova carica, ma a Bergen dovranno fare i conti non solo con il clima rigido, ma con il campo del Brann Stadion in condizioni non ottimali.

Ad essere preoccupato è Vincenzo Italiano che, nella conferenza pre Brann-Bologna di ieri ha detto: “Non sarà semplice, dovremo adattarci all’ambiente e al terreno di gioco che fra l’altro non sembra neanche in ottime condizioni.

Campo ibrido e temperature sotto zero

Il campo del Brann Stadion sarà un fattore con cui il Bologna dovrà misurarsi e fare i conti. Negli ultimi due giorni a Bergen è nevicato, con temperature tra lo zero e i -8 gradi.

Solo ieri mattina, il prato dei padroni di casa – composto al 90% di erba naturale e dal 10% di sintetico – era completamente ricoperto di neve diventata presto ghiaccio.

Il prato è stato spazzato e ripulito nel corso della mattinata, grazie alle serpentine riscaldanti, a pale e macchinari, ma nonostante questo bisognerà fare attenzione: gambe e tendini dei calciatori saranno messi a dura prova e l’aria gelida testerà respirazione e ossigenazione.

Brann-Bologna: quest’oggi non è prevista neve

La buona notizia è che stando alle previsioni meteo, nella giornata di oggi non dovrebbero essere previste altre nevicate e non è nemmeno prevista pioggia. Inoltre, le temperature indicate per l’ora della partita oscillano tra gli 0 e i -2 gradi.

In Norvegia sono abituati a queste condizioni, ma rimane il fatto che durante questo periodo il campionato è fermo. Nei paesi nordici infatti, i tornei si giocano da marzo a dicembre proprio per far fronte alle condizioni climatiche. Lo stesso Brann è infatti in sosta, ed è arrivato ieri a Bergen come il Bologna, dopo essersi allenato a Maiorca, nelle isole Baleari spagnole.

