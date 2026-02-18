Bologna, Italiano: “Dobbiamo adattarci alle difficoltà della partita”

Da Torino a Bergen. Dopo la vittoria di Torino in campionato, il Bologna di Italiano cerca continuità nella gara d’andata dei playoff di Europa League contro il Brann. I rossoblù non vincono due partite consecutive dal 22 novembre: 2-0 contro il Napoli, seguito dallo 0-3 contro l’Udinese. Quello di domani, giovedì 19 febbraio, sarà un test importante per capire le ambizioni della squadra di Italiano in Europa League.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, Vincenzo Italiano ha presentato la prossima trasferta europea del Bologna in conferenza stampa. “Non sarà semplice, dovremo adattarci all’ambiente e al terreno di gioco che fra l’altro non sembra neanche in ottime condizioni. Teniamo tantissimo a questa sfida: essendo la gara d’andata vogliamo fare bene e ottenere un risultato che ci permetta, al ritorno a Bologna, di giocarci le nostre chance e passare il turno“, ha esordito l’allenatore rossoblù.

Bologna, la conferenza stampa di Italiano

Sul Brann

«Sono fermi da un po’, erano in ritiro in Spagna a preparare questa sfida importante. Li conosciamo perché li abbiamo incontrati nel girone, ma in casa loro mi aspetto un ambiente caldo. È un campo tosto e difficile, dobbiamo adattarci alle difficoltà della partita. Nel girone è stata una gara strana: siamo rimasti in dieci subito ma abbiamo fatto una discreta prestazione. Ora è diverso, è una sfida difficile».

Sull’importanza dell’Europa League

«È una bella competizione, ti dà autostima e consapevolezza, che servono per affrontare il campionato. Tenevamo anche alla Coppa Italia, purtroppo siamo usciti. Ora ci concentriamo sul campionato e sull’Europa League».

Che formazione sceglierà?

«Quando sei impegnato in più competizioni qualche scelta devi farla, a volte sei obbligato a ruotare qualche ragazzo. Siamo reduci da una grande vittoria e questo aiuta tutti».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook