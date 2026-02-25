Bologna FC
Brann sogna: le ultime della vigilia
Il resoconto a ventiquattro ore da Bologna-Brann
Manca sempre meno al ritorno dei playoff di UEFA Europa League, con il Bologna che ospiterà il Brann per centrare la qualificazione agli ottavi. I norvegesi dovranno rimontare la rete di Castro dell’andata, mentre i rossoblu giocheranno per allargare la forbice e soffrire un pò di meno. Insomma, sarà una grande prova di maturità per tutte e due le squadre ed entrambi gli allenatori sono pronti a dare il tutto per tutto per un sogno da coronare. Nei campionati nordici, infatti, febbraio è un periodo di stop dovuto al freddo, mentre in Serie A la squadra di Italiano ha perso il treno per l’Europa. E in Coppa Italia, purtroppo, è arrivata una dolorosa eliminazione. Scopriamo come se la passano i prossimi avversari europei nella consueta puntata della Radio.
I convocati del Brann
Sul sito del Brann sono apparsi i ventiquattro giocatori che si trovano oggi a Sasso Marconi e che domani popoleranno il prato del Dall’Ara. Ecco la lista completa:
1 Mathias Lønne Dyngeland (P)
12 Simen Vidtun Nilsen (P)
24 Mathias Klausen (P)
2 Martin Hellan
3 Fredrik Pallesen Knudsen
4 Nana Kwame Boakye
8 Felix Horn Myhre
10 Kristall Mani Ingason
11 Bård Finne
14 Ulrik Mathisen
16 Jon Dagur Thorsteinsson
17 Joachim Soltvedt
18 Jacob Lungi Sørensen
20 Vetle Dragsnes
21 Denzel De Roeve
23 Thore Pedersen
25 Niklas Jensen Wassberg
27 Mads Sande
29 Noah Holm
32 Markus Haaland
39 Julian Lægreid
40 Jesper Eikrem
41 Lars Remmem
43 Rasmus Holten
Comunque andrà sarà un successo
Citando Tommaso Paradiso, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, per la squadra di Bergen “Comunque andrà sarà un successo“. Infatti, grazie ai fenomenali risultati della squadra maschile e della selezione femminile, il Brann ha già raggiunto un profitto storico. Con i soli introiti stagionali, le casse del club si sono arricchite con 417 milioni di corone norvegesi. Una cifra notevole ma meritata per un club che, citando Thomas Brakstad, ha passato «diversi anni di lavoro sistematico». I numeri sono i più incoraggianti di tutta la Norvegia, superando anche il Bodo per partecipazione e investendo grosse cifre per la crescita futura. Che sia l’inizio di una stella emergente a livello europeo? Il cammino è lungo, ma chi ben comincia….
