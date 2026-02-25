Brann sogna: le ultime della vigilia

Manca sempre meno al ritorno dei playoff di UEFA Europa League, con il Bologna che ospiterà il Brann per centrare la qualificazione agli ottavi. I norvegesi dovranno rimontare la rete di Castro dell’andata, mentre i rossoblu giocheranno per allargare la forbice e soffrire un pò di meno. Insomma, sarà una grande prova di maturità per tutte e due le squadre ed entrambi gli allenatori sono pronti a dare il tutto per tutto per un sogno da coronare. Nei campionati nordici, infatti, febbraio è un periodo di stop dovuto al freddo, mentre in Serie A la squadra di Italiano ha perso il treno per l’Europa. E in Coppa Italia, purtroppo, è arrivata una dolorosa eliminazione. Scopriamo come se la passano i prossimi avversari europei nella consueta puntata della Radio.

I convocati del Brann

Sul sito del Brann sono apparsi i ventiquattro giocatori che si trovano oggi a Sasso Marconi e che domani popoleranno il prato del Dall’Ara. Ecco la lista completa:

1 Mathias Lønne Dyngeland (P)

12 Simen Vidtun Nilsen (P)

24 Mathias Klausen (P)

2 Martin Hellan

3 Fredrik Pallesen Knudsen

4 Nana Kwame Boakye

8 Felix Horn Myhre

10 Kristall Mani Ingason

11 Bård Finne

14 Ulrik Mathisen

16 Jon Dagur Thorsteinsson

17 Joachim Soltvedt

18 Jacob Lungi Sørensen

20 Vetle Dragsnes

21 Denzel De Roeve

23 Thore Pedersen

25 Niklas Jensen Wassberg

27 Mads Sande

29 Noah Holm

32 Markus Haaland

39 Julian Lægreid

40 Jesper Eikrem

41 Lars Remmem

43 Rasmus Holten

Comunque andrà sarà un successo

Citando Tommaso Paradiso, cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, per la squadra di Bergen “Comunque andrà sarà un successo“. Infatti, grazie ai fenomenali risultati della squadra maschile e della selezione femminile, il Brann ha già raggiunto un profitto storico. Con i soli introiti stagionali, le casse del club si sono arricchite con 417 milioni di corone norvegesi. Una cifra notevole ma meritata per un club che, citando Thomas Brakstad, ha passato «diversi anni di lavoro sistematico». I numeri sono i più incoraggianti di tutta la Norvegia, superando anche il Bodo per partecipazione e investendo grosse cifre per la crescita futura. Che sia l’inizio di una stella emergente a livello europeo? Il cammino è lungo, ma chi ben comincia….

