Brann già al lavoro a Sasso Marconi

Per le squadre italiane, tra cui il Bologna stesso, questa è una delle fasi più calde e intense della stagione calcistica. A meno di ventiquattro ore dalla sfida casalinga contro il Brann, dunque, i ragazzi di Italiano sono già obbligati a mettersi al lavoro. La società di Bergen, dal canto suo, è già in Italia da un paio di giorni e, sfruttando la off season del proprio campionato, si sta allenando a Sasso Marconi per essere pronta a stuzzicare i rossoblu. L’obiettivo è quello di sorprendere, ma serviranno gli straordinari per infastidire la difesa rossoblu. La deduzione è più che lecita: cambierà il piano tattico dei norvegesi.

Più di una partita

Per il Bologna, questa sarà una partita speciale. Ma questo principio vale ancora di più per il Brann, una squadra che, nelle coppe europee, non aveva mai potuto dire concretamente la sua. Possiamo solo immaginare che cosa voglia dire per i tifosi dei Bergens stolthet venire fino a Bologna (di nuovo) per sognare una qualificazione, ma colui che sentirà di più la gara sarà sicuramente Joachim Soltvedt. L’altissimo terzino classe 1995 ha sognato a lungo palcoscenici del genere dalla sua cameretta, e non solo si è qualificato per la fase a eliminazione diretta del torneo (ottimo risultato), ma lo ha fatto con la squadra della sua città. Insomma, ciò che sta provando è sicuramente simile a quanto sperimenta il nostro Ravaglia, a quanto vorrebbe vivere ognuno dei ragazzi che siede al Dall’Ara. Dalle giovanili alla prima squadra, per Soltvedt questo non sarà solo un match.

Brann-di motivazioni

Proprio il terzino sinistro del Brann ha concesso un’intervista sui canali del club. «Siamo qui con grande anticipo – ha esordito Soltvedt – per abituarci e mettere erba sotto i piedi. Non potevamo venire dopo, è molto importante esserci tutti assieme. Siamo felici, motivati e cercheremo di sfruttare a nostro vantaggio l’impegno del Bologna contro l’Udinese. Mi aspetto una partita bella, da giocare all’attacco e col sostegno dei tifosi che sono venuti qui, il loro supporto mi rende molto felice».

