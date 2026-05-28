Calciomercato Bologna, Allegri in pole per la panchina del Napoli, ma Italiano resta l’alternativa

Sono ore caldissime a Casteldebole dove oggi è stato programmato l’incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza rossoblù riguardo al futuro del tecnico. Vincenzo Italiano ha un contratto in scadenza con il club felsineo nel 2027, ma potrebbe liberarsi già quest’estate per approdare in un’altra società.

Calciomercato Bologna: Ieri l’incontro tra gli agenti di Italiano e De Laurentiis, ma il presidente preferirebbe Allegri

Nella giornata di ieri, l’entourage del tecnico rossoblù, compresi i suoi agenti Diego Nappi e Francesco Caliandro, hanno incontrato a Roma il presidente del Napoli De Laurentiis e il direttore sportivo Lorenzo Manna. L’incontro sembra aver avuto esito positivo su diversi argomenti, tuttavia, nelle ultime ore Vincenzo Italiano sembra essere stato superato da Massimiliano Allegri.

Tra i principali fattori che hanno portato il presidente del club partenopeo alla preferenza di Allegri c’è sicuramente il modulo. Il 3-5-2 del tecnico garantirebbe infatti continuità e rispetterebbe le caratteristiche della rosa del Napoli. Apprezzate dal presidente sono sicuramente anche le abilità dell’ex tecnico rossonero nella gestione del gruppo.

Il Napoli ha offerto un biennale ad Allegri, ma il Milan rallenta la trattativa

Sebbene il Napoli abbia già proposto un accordo biennale all’agente di Allegri, Giovanni Branchini, c’è un fattore che sta rallentando la trattativa e che potrebbe far ritornare Vincenzo Italiano di nuovo al primo posto.

Come riportato da Fabio Tarantino su Stadio infatti, Massimiamo Allegri pur essendo stato sollevato lunedì dall’incarico di allenatore del Milan, non è ancora libero. Ha un altro anno di contratto e il club rossonero sta dettando i tempi del suo futuro. Se il Napoli vorrà dunque procedere con Allegri servirà un po’ di diplomazia e pazienza per superare anche queste ultime resistenze da parte dei rossoneri.

Il tempo però stringe: la prossima settimana infatti, il presidente De Laurentiis sarà in America e vorrebbe partire avendo già chiuso il capitolo relativo al nuovo allenatore Se i tempi dovessero dilungarsi non è quindi escluso che la scelta possa nuovamente ricadere su Italiano.

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