La conferenza di Tedesco e il ritorno di Theate, mentre Rowe non è tra i convocati: Bologna, le notizie del 30 agosto

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano soprattutto la vigilia della trasferta contro l’Atalanta e le ultime mosse di questa finestra di calciomercato. Theate è ufficialmente tornato in rossoblù, mentre Jonathan Rowe non è stato convocato per la gara di Bergamo. Intanto si avvicina l’ufficialità dell’arrivo di Jay Enem, che potrebbe essere subito girato in prestito. La giornata si chiude con una buona notizia proveniente dalla Primavera di Morrone, che trova la seconda vittoria consecutiva.

Theate torna a Bologna: è ufficiale

Dopo quattro anni, Theate è ufficialmente e nuovamente un giocatore del Bologna. Il difensore belga arriva dall’Eintracht Francoforte con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027 e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, oltre al 15% sulla futura rivendita.

Il centrale mancino è stato individuato dalla società come il rinforzo ideale per raccogliere l’eredità di Jhon Lucumì. Theate conosce già l’ambiente rossoblù, avendo collezionato 31 presenze, due gol e un assist nella stagione 2021/22.

Qui il comunicato ufficiale del Bologna FC

Bologna FC, non si fermano le notizie che riguardano Rowe: è fuori dai convocati

Alla vigilia della trasferta di Bergamo, Domenico Tedesco ha diramato i convocati per la sfida contro l’Atalanta. La principale novità riguarda Jonathan Rowe, che non sarà a disposizione del tecnico. L’inglese è stato lasciato a casa proprio per la situazione legata al mercato. L’Atalanta continua infatti a spingere per portarlo a Bergamo, ma il Bologna non è intenzionato a lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 45 milioni di euro.

Tra gli assenti c’è anche Oussama El Azzouzi, ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro la Lazio. Torna invece a disposizione Nicolò Casale, mentre nella lista compare anche Theate, pronto al suo secondo debutto con la maglia rossoblù.

Qui per tutti i convocati di Atalanta-Bologna

La conferenza stampa di Tedesco pre Atalanta-Bologna

Nella conferenza stampa della vigilia, Tedesco ha spiegato la decisione di lasciare Rowe fuori dai convocati: «L’ho visto poco sereno, dunque abbiamo deciso di lasciarlo a casa». Il tecnico ha invece accolto con entusiasmo il ritorno di Theate, sottolineando la sua conoscenza dell’ambiente e la sua crescita negli ultimi anni. Il belga potrebbe anche partire dall’inizio contro l’Atalanta.

Tedesco ha poi parlato della necessità di completare il mercato: secondo l’allenatore, «manca la fine del mercato, che darà più chiarezza e meno punti interrogativi».

Qui per leggere le dichiarazioni di Tedesco nella conferenza stampa pre Atalanta-Bologna

Enem in arrivo, poi possibile prestito al Norwich

Il Bologna è vicino ad ufficializzare anche l’arrivo di Jay Enem, attaccante olandese classe 2005 in arrivo dalla Stella Rossa Belgrado. Tuttavia, il giocatore potrebbe non rimanere subito sotto le Due Torri.

La strategia del club sarebbe infatti quella di acquistare il centravanti e poi mandarlo immediatamente in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità e misurarsi con un campionato più competitivo rispetto a quello serbo. In questo senso, il Norwich City sarebbe al momento la squadra più interessata.

Qui per tutti gli aggiornamenti sull’arrivo di Enem

La Primavera non si ferma: 3-1 al Cagliari

Seconda vittoria consecutiva per la Primavera del Bologna. Dopo il 4-2 rifilato all’Atalanta all’esordio, la squadra di Stefano Morrone ha superato anche il Cagliari, imponendosi per 3-1 al CRAI Sport Center di Assemini.

I rossoblù sono passati in vantaggio con Negri, prima di subire il pareggio di Sugamele. Il Bologna ha però reagito immediatamente trovando il 2-1. Nella ripresa è arrivato anche il terzo gol, firmato da Lo Monaco, che si è riscattato dopo il rigore fallito nel primo tempo. Il numero 10 ha saltato il portiere e ha chiuso definitivamente la partita.

Qui per rivivere la vittoria della Primavera

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