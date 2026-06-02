Bologna, inizia l’era Tedesco: ha firmato, atteso a giorni in città

Il Bologna ha ormai scelto la propria guida tecnica e il nuovo corso è pronto a partire. Domenico Tedesco sarà il nuovo allenatore rossoblù: come riportato da Il Resto del Carlino, le procedure burocratiche sono state completate e manca soltanto l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Nei prossimi giorni il tecnico raggiungerà la città per i primi incontri operativi con società e dirigenti. Saranno ore fondamentali per definire strategie e priorità di un’estate che si annuncia intensissima. Poi, dopo le valutazioni sul futuro della panchina, il focus si sposterà immediatamente sulla costruzione della squadra.

Da dove ripartirà il Bologna?

Uno dei temi principali riguarda inevitabilmente il reparto difensivo. L’impressione è che il club dovrà intervenire con decisione in quel settore del campo, considerando che il futuro di Lucumì appare sempre più lontano dall’Emilia. Il difensore continua ad attirare interesse da diversi campionati, tra club italiani, inglesi e turchi. Il Bologna sa che una sua eventuale partenza rappresenterebbe una perdita significativa sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’equilibrio difensivo, e proprio per questo l’individuazione di un sostituto adeguato è diventata praticamente una priorità.

Chi è il nome di mercato che piace a Tedesco?

Tra i profili osservati con maggiore attenzione emerge quello di Jayden Oosterwolde, difensore olandese che il nuovo allenatore conosce molto bene per averlo avuto recentemente alle proprie dipendenze. Si tratta di un giocatore estremamente duttile, capace di agire sia come centrale sia come esterno mancino. Una caratteristica che potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante in un sistema tattico moderno, nel quale la capacità di occupare più posizioni diventa sempre più decisiva. Oltre alla versatilità, il giocatore possiede caratteristiche fisiche importanti: struttura imponente, velocità e buona qualità tecnica nella costruzione dal basso.

Quanto è fattibile l’operazione?

L’interesse esiste, ma la trattativa non è semplice. La valutazione economica del giocatore resta elevata e il contratto in essere rende complessa l’ipotesi di una trattativa a cifre ridotte. Il Bologna dovrà inoltre affrontare un’estate che potrebbe riservare movimenti anche in altri settori della rosa. Diversi giocatori continuano ad avere mercato e il club sarà chiamato a gestire situazioni delicate, cercando di mantenere competitiva una squadra che non vuole disperdere quanto costruito negli ultimi anni. Tuttavia, la sensazione è che il nuovo progetto rossoblù possa aprire un ciclo differente: Tedesco ne è consapevole, ed e probabilmente anche per questo ha scelto un accordo che guarda oltre il presente immediato.

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