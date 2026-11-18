Un «vedremo» che sa di separazione. Le parole dell’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, confermato la possibile separazione anzitempo con Artem Dovbyk. Intanto, sono in programma i primi contatti con la Roma, proprietaria del cartellino, e l’entourage del calciatore. Per sottolineare: Dovbyk ha realizzato una sole rete non partendo mai da titolare (5 presenze e 105 minuti raccolti): troppo poco per un giocatore con un ingaggio da 3 milioni, di cui il Bologna deve corrisponderne 2,5.

Come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna de ‘Il Resto del Carlino‘, il Bologna con ogni probabilità non lo riscatterà per i 17 milioni pattuiti in estate e, se il suo rendimento non dovesse migliorare, anche il valore del cartellino non farebbe altro che scendere. Oggi è diventata la quarta punta nelle gerarchie, dietro Piccoli, Odgaard ed Enem.

Calciomercato Bologna, non solo Dovbyk: attenzione anche a Enem

In casa Bologna, però, bisogna fare i conti anche con le condizioni di Jay Enem, out dalla trasferta di Cagliari per un’infiammazione al tendine d’Achille. Difficilmente rientrerà prima di dicembre. Inoltre, qualche proposta per rinforzare l’attacco è già arrivata: dal Napoli che vuole trovare una soluzione per Lucca al Milan che punta a girare in prestito Camarda.

Tuttavia, il primo ha costi elevati e per il secondo non ci sono aperture per negoziare una cifra per il riscatto. Non solo: a febbraio tornerà a disposizione anche Emil Holm e la dirigenza rossoblù deve fare i conti con problemi di lista. Quest’ultimo tornerà a far parte del gruppo e un over partirà. Ergo: non è detto che l’uscita dell’ucraino possa liberare spazio per un altro attaccante.

Occhi su Ordoñez

Situazione simile in difesa. Heggem ha chiesto la cessione, ma con Darmian, Vitik, Helland, Casale, Theate e De Silvestri, oltre al rientro dell’esterno destro svedese, il Bologna sarebbe coperto. Non è escluso, invece, un investimento a centrocampo, dove oggi si segue Ordoñez del Parma. Questa, però, non è la priorità. Prima di tutto, bisognerà fare chiarezza nel reparto offensivo. Dove quasi sicuramente ci sarà una partenza.

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