Calciomercato Bologna – Il Werder Brema sonda Dallinga (e non solo), ma cerca un prestito

Il calciomercato del Bologna si sta animando anche per quanto riguarda i nomi in uscita: dopo Benjamin Dominguez, che rimarrà in Emilia sponda Sassuolo, qualcosa si sta muovendo anche attorno a Thijs Dallinga. Nelle ultime ore sono arrivati interessi concreti dalla Bundesliga, soprattutto dal Werder Brema. Il club dell’omonima città, però, sembra alla ricerca di una operazione in prestito: cosa farà il Bologna? Intanto, Dallinga non è l’unico candidato per il Werder, alla ricerca dell’occasione migliore.

Calciomercato Bologna – Dallinga cercato dal Werder: il Bologna apre anche a un prestito?

Le notizie arrivano direttamente dalla Germania, dagli ambienti vicino al Werder Brema che, in questo caso, si intrecciano con il calciomercato del Bologna. Il nome fulcro è quello di Thijs Dallinga, finito al centro dei pensieri del club dell’omonima città tedesca, alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto. L’attaccante olandese non sarebbe l’unico nella short list dei Grün-Weiß: insieme a lui ci sarebbero anche i nomi di Tomas Bobcek del Lechia Danzica ed Eren Dincki del Friburgo.

Il portale DeichStube, esperto delle vicende di casa Werder, conferma l’interesse del club per Dallinga, menzionando una valutazione del Bologna per il proprio attaccante pari a 9 milioni di euro. Attualmente troppi per le casse del club, che come tanti altri sembra dover prima vendere qualcuno per poi comprare. Anche per questo motivo, il club di Brema sembra intenzionato a cercare una soluzione in prestito: nel caso in cui il Bologna apra a questa soluzione, allora potrebbe concretizzarsi un trasferimento. Ci sarebbe da capire poi che tipo di prestito, ma questo è un ragionamento che si potrebbe aprire solo a trattative avviate.

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