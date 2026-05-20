Calciomercato Bologna: Domínguez, dopo l’Inter sarà addio? La situazione

Quella di domenica, 24 maggio, al Dall’Ara contro l’Inter potrebbe essere l’ultima partita di Benjamin Domínguez con la maglia del Bologna: quello dell’argentino è uno dei nomi principali che potrebbero lasciare le Due Torri nella prossima sessione di calciomercato.

678′ disputati in stagione, con la coppia Rowe-Cambiaghi che non ha lasciato abbastanza spazio per emergere a Domínguez. Adesso, la società è chiamata a prendere una decisione: tenerlo come riserva anche nella prossima stagione o cederlo – non da escludere anche un prestito – per permettergli di aumentare il minutaggio?

Calciomercato Bologna, un punto interrogativo chiamato Domínguez

Il destino di Domínguez è ancora tutto da decidere. Classe 2003 e un contratto in scadenza 30 giugno 2029. Da una parte, la possibilità di cederlo a titolo definitivo per fare cassa. Dall’altra, inserirlo in uno scambio per arrivare ad altri calciatori sulla lista di Sartori. Negli ultimi giorni abbiamo raccontato come si sia riaccesa la pista Zeballos, e l’inserimento di Domínguez nell’affare potrebbe permettere al club felsineo di abbassare il prezzo del cartellino (nel caso in cui il Boca Juniors apra al trasferimento).

Inoltre, come riportato da Stefano Brunetti nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, su Domínguez c’è anche l’interesse del Cagliari. Non è ancora stata intavolata una trattativa vera e propria, ma da giugno il club sardo potrebbe aprire ufficialmente i contatti con il Bologna per l’esterno argentino.

Allenatore

Infine, non è da escludere una terza opzione: la permanenza di Domínguez a Bologna anche dopo la prossima finestra di calciomercato. Molto dipenderà dalla volontà del prossimo allenatore. Nel caso in cui Vincenzo Italiano dovesse salutare, infatti, sarà necessario ascoltare chi siederà sulla panchina rossoblù la prossima stagione per impostare la linea mercato.

Intanto, prima di pensare al calciomercato, Domínguez e il Bologna sono attesi dall’ultimo ballo della stagione, in cui l’argentino spera di ottenere gli ultimi minuti di una stagione vissuta soprattutto all’ombra dei suoi compagni.

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