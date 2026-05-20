Calciomercato Bologna, Zeballos nome vivo: la situazione

Exequiel Zeballos è un nome vivissimo in ottica calciomercato per il Bologna. L’esterno argentino piace da tempo e in questi giorni è tornato di moda, rilanciato dalla stampa locale perché in procinto di lasciare il Boca Juniors e il futuro potrebbe essere in Europa.

Sotto le Due Torri, più precisamente. Il club rossoblù sarebbe infatti ingolosito dalla possibilità di mettere le mani sul giocatore a prezzo di saldo. Il “Changuito“, questo il soprannome ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2026 e su questo si potrebbe far leva per ottenere un ingente sconto dal Boca.

Idea scambio con Dominguez

Resta aperta e viva l’idea scambio che potrebbe portare Zeballos in rossoblù e Dominguez a vestire la maglia del Boca Juniors. L’ipotesi rilanciata da Diario Olè è nei pensieri rossoblù così come in quelli xeneize.

La parte complicata di questa ipotesi è però trovare un accordo sulle valutazioni. Difficilmente, infatti, il Bologna si avvicinerà alla richiesta di 10 milioni che fa il presidente del Boca Juan Roman Riquelme. Una forza che nasce da una mal riposta fiducia nella valutazione da 15 milioni di dollari della clausola rescissoria presente nel contratto di Zeballos, la cui scadenza pesa ben di più.

Il Bologna lo osserva da vicino

Mentre il club di Buenos Aires prosegue la sua stagione in Copa Libertadores, i rossoblù ne approfittano per fare attività di osservazione. Infatti, il Bologna in queste settimane avrebbe continuato a monitorare da vicino le partite di Zeballos, pur conoscendolo molto avendolo già seguito in vista di altre sessioni di calciomercato.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in Argentina, comunque, sono sicuri che alcuni scout del club felsineo fossero sugli spalti nelle ultime gare del Boca. Motivo per cui l’interesse parrebbe più vivo che mai. Anche se non vanno sottovalutati interessamenti anche per altri calciatori degli xeneizes.

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