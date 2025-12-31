Calciomercato Bologna, Dominguez può partire: su di lui diversi club esteri

Mentre la morsa dell’emergenza resta forte, seppur più lenta soprattutto in difesa, il Bologna comincia a guardare al calciomercato. L’idea è quella di mantenere un elevato livello di competitività e, se ci fosse la possibilità, fare qualche aggiustamento.

Insomma, poche operazioni ma utili. Come anche un anno fa, quando arrivarono Davide Calabria ed Estanis Pedrola per completare la rosa di Vincenzo Italiano che aveva appena perso Stefan Posch e Samuel Iling-Junior. Insomma, pochi interventi ma utili. Come quelli che potrebbero coinvolgere ancora una volta il reparto d’attacco del Bologna nel prossimo calciomercato invernale e in particolare Benjamin Dominguez e il reparto ali offensive.

Tanti estimatori per Dominguez

Come in estate, il fantasista classe 2003 ex Gimnasia La Plata sta attirando l’interesse di alcune società. Se in estate per Dominguez c’era stato l’interesse soprattutto della Roma, il Bologna al momento sta ricevendo avance dall’estero per la finestra di calciomercato invernale.

In particolare per Benjamin si sarebbero fatte avanti Olympique Lione in Francia e il duo River Plate e Talleres Cordoba in Argentina. Il Bologna non chiude all’addio, ma serve l’offerta giusta. E soprattutto i rossoblù non vogliono “tagliare” un esterno senza sostituirlo. L’idea sarebbe quindi di trovare un sostituto. Gli osservatori di Sartori e Di Vaio guardano in giro per l’Europa e hanno messo in lista giocatori giovanssimi come Oumar Camara del Vitoria Guimarães, Oskar Pietuszewski dello Jagellonia e Bogdan Kostic del Partizan Belgrado. Tutti 18enni di belle speranze, ma difficilmente in grado di prendere il posto anche solo numericamente di Benja.

Movimenti anche in difesa

Uno va e uno entra. Questa è la filosofia del Bologna in vista del calciomercato invernale, vale per Dominguez e vale per gli altri ruoli. I rossoblù non possono e non vogliono diminuire nemmeno di un uomo l’organico a disposizione di Italiano. D’altronde le emergenze di questi mesi dimostrano la necessità di aver una rosa lunga.

Motivo per cui il Bologna guarda anche al calciomercato dei difensori. In uscita c’è Nicolò Casale, appena

rientrato in gruppo dall’ennesimo infortunio. Senza la sua cessione, i dirigenti non si muoveranno concretamente. Intanto, trattano per capire i margini di certe operazioni. Piace, come noto, Freytes del Fluminense e poi i soliti David Ricardo del Botafogo, Leysen dell’Union Saint-Gilloise, oltre Diogo Leite dell’Union Berlino. Restano poi sempre attive le ricerche di un centrale in vista dell’estate quando Lucumí saluterà (chiara ormai l’intenzione di non rinnovare).

Fonte: Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

