Calciomercato Bologna – Via anche Dominguez? Si cerca il sostituto

Il calciomercato del Bologna, soprattutto in uscita, sempre essere entrato nel vivo in questi ultimi gironi. Si attendono solo le ufficialità per quando riguarda Giovanni Fabbian e Ibrahim Sulemana, rispettivamente alla Fiorentina e al Cagliari (via Atalanta). Ma non sembrano essere i soli: nelle ultime ore anche Benjamin Dominguez sembra poter seriamente salutare la ciurma Rossoblù, con un interesse forte del Maiorca, oltre che del Lecce. Se nell’affare Fabbian, il percorso inverso all’italiano lo ha fatto Simon Sohm, centrocampista svizzero che in mattinata arriverà a Bologna, il quale porta a rimescolare le carte tra mediana e trequarti, per un’eventuale partenza di Dominguez, invece, il Bologna si guarda intorno.

Calciomercato Bologna – Maiorca e Lecce su Dominguez

Come detto nel paragrafo iniziale, il calciomercato del Bologna si appresta a registrare le prime due uscite ufficiali, e cioè quella di Giovanni Fabbian e Ibrahim Sulemana. Chi, però, potrebbe aggiungersi alla lista dei partenti è Benjamin Dominguez. L’esterno argentino uscirà dalla lista UEFA, per tornare a fare spazio a Remo Freuler, e per lui non si prospettano orizzonti diversi rispetto a quelli vissuti nella prima parte di stagione.

Ecco che, a questo punto, si fanno avanti le pretendenti: prima un approccio del Lecce, il quale vorrebbe impostare un’operazione stile Karlsson, come nella scorsa stagione. Ma l’opzione che più attira il giocatore potrebbe essere quella del Maiorca, in Liga. La squadra spagnola ha il gradimento del giocatore e vorrebbe imbastire per lui un prestito con diritto di riscatto.

I possibili sostituti

Dopo Eivind Helland e Simon Sohm, dunque, ecco che potrebbe arrivare una terza pedina in entrata in questo calciomercato per il Bologna. Si, perché se a centrocampo non è detto che arrivi un’altra pedina (Sohm prima, e un possibile cambio modulo poi, rimescolerebbero le carte), con la partenza di Dominguez il Bologna si guarda intorno: i nomi attenzionati rispondono a Wesley Gassova del Al-Nassr, Bogdan Kostic del Partizan, Dario Osorio del Midtjylland. Non solo: piacciono e non poco anche Eguinaldo dello Shakhtar e Wimmer del Wolfsburg.

Insomma, come al solito la dirigenza Rossoblù estende il proprio raggio, non avendo mollato nemmeno interessi estivi, come Wesley Gassova. Un occhio i Rossoblù lo buttano anche alla difesa: nel caso in cui ci dovesse essere una partenza in extremis di Nicolò Casale (sicuramente non prima di domenica), il Bologna si è informato dal Cagliari per Juan Rodriguez, difensore centrale 20enne uruguagio.

