Certe volte il calciomercato fa scherzi strani, come il Bologna sta per sperimentare. L’ex obiettivo di Sartori, l’attaccante svincolato Bamba Dieng, sarebbe vicinissimo alla firma con la Lazio, prima avversaria stagionale dei rossoblu. L’unica incognita? Le visite mediche, che hanno già bloccato il senegalese prima del passaggio in Turchia.

Calciomercato Bologna, l’ex obiettivo Dieng verso la Lazio

Circa 1.200 minuti sono bastati nella passata stagione al senegalese per centrare la doppia cifra. Ma, mentre il Lorient ambiva a prolungarne il contratto, è stato proprio l’attaccante a scegliere di non trattare con la dirigenza per cercare una destinazione migliore. Le sue forti ambizioni, ad ogni modo, sono state bloccate soltanto dalle condizioni del suo ginocchio, che ha recentemente riportato un infortunio. E che, peraltro, è la ragione per cui aspettiamo prima di poter ufficializzare il trasferimento.

Verso Bologna-Lazio

A cinque giorni dallo scontro diretto, sarà molto difficile vedere Bamba Dieng anche solo in panchina per il match. I biancocelesti, però, potrebbero ufficializzare a breve un colpo a zero dal valore di 15 milioni di euro, notevole per uno svincolato.

Dopo aver sondato Icardi, che però chiedeva troppi soldi alla dirigenza biancoceleste, Lotito potrebbe aver trovato l’attaccante giusto per Gattuso. Sarà solo il tempo a dirci se avrà avuto ragione ma va detto che trovare un giocatore migliore a queste condizioni è complicatissimo.

Le caratteristiche di Bamba

Di seguito, citiamo un passaggio della Bottega dei Talenti dedicata al giocatore:

(…) In area è molto bravo a fiutare il gol. Attacca bene il primo palo ed esegue rapidi movimenti a smarcarsi. Sa calciare sia di destro che di sinistro, pur essendo il piede debole. Talvolta va a segno anche di testa. Ma, in generale, il gol in acrobazia non è il piatto forte della casa. In possesso, oltre a venire incontro, aggredisce bene anche la profondità (…) anche se non è il suo primissimo pensiero. Preferisce però essere più nel cuore del gioco. (…) In fase di non possesso, è un giocatore molto utile. Bamba è il tipico attaccante che è anche il primo dei difensori.

Sarà lui l’uomo capace di svoltare la stagione della Lazio, iniziata già nel segno delle difficoltà?

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