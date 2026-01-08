Calciomercato Bologna – Fabbian e Dominguez in uscita, ma solo alle giuste condizioni

Il campo, giudice imparziale, aspetta, voglioso ed interessato di capire cosa succederà. Il calciomercato d’altra parte, va veloce, ed il Bologna non vuole finire nel turbinio impazzito di voci, offerte, interessi ed acquisti non meditati. La prima settimana di mercato, infatti, sta per concludersi, e diversi calciatori Rossoblù sono diventati oggetti del desiderio di alcuni club, soprattutto italiani. Interessi ed offerte che, però, non incontrano i desideri economici della dirigenza di Casteldebole, che non ha fretta di vendere e che scenderà a compromessi solamente dietro le giuste offerte.

Fabbian il più richiesto sul calciomercato

Come facilmente prevedibile, in neanche una settimana il calciomercato è già impazzito, ed il Bologna ci è finito in mezzo con un giocatore in particolare. Fin qui, infatti, la stagione di Fabbian non è stata spettacolare e, tra pochi minuti giocati e grande potenzialità, il trequartista veneto ha subito attirato diversi interessi. Interessi che fin qui si sono concretizzati in due sole offerte, entrambe rifiutate dai Rossoblù, ma le cui squadre sembrano pronte a tornare alla porta.

La prima, rispedita al mittente, arriva dalla Lazio, che aveva offerto 12 milioni per il prodotto del vivaio dell’Inter e che, dopo il rifiuto, si è mossa per l’acquisto di Kenneth Taylor dall’Ajax. Biancocelesti che, però, potrebbero presto tornare alla carica nonostante le trattative imbastite anche per Maldini (24, Atalanta) e Toth (20, Ferencvaros). Oltre alla Lazio, però, negli ultimi giorni anche la Fiorentina si è mossa per l’azzurro, con Paratici che, forte dell’interesse del Bologna per Fazzini, ha offerto l’ex Empoli come pedina di scambio. Anche in questo caso, offerta rispedita al mittente, con i Viola che sembrerebbero però intenzionati a riprovarci.

Dominguez saluta il Bologna ad una sola condizione

I discorsi con la Fiorentina, però, non riguardano solamente Fabbian. Nell’idea di rifondazione, infatti, il neo ds Paratici sta cercando esterni per rifondare i gigliati intorno ad un 4-3-3, motivo per cui anche gli esterni sono al centro del mercato toscano. Ed ecco che, tra i tanti nomi, è emerso anche un interesse per Benjamin Dominguez, in uscita dai Rossoblù e voglioso di cercare un club disposto ad offrirgli minuti.

Pista che, però, si è raffreddata parecchio nel corso delle ultime ore. Il Bologna, infatti, al momento vorrebbe aspettare novità da Federico Bernardeschi. Dopo l’infortunio alla spalla rimediato a Riad, infatti, il carrarino dovrebbe tornare ad allenarsi oggi, e solamente se tornerà a disposizione entro fine gennaio la dirigenza acconsentirà alla cessione dell’argentino. In vista di ciò, continuano le selezioni per un possibile sostituto di Dominguez, con gli scout Rossoblù che stanno visionando profili come Camara (18, Guimaraes), Bogdan Kostic (18, Partizan), Pietuszewski (17, Jagiellona), Osorio (21, Midtjylland) e Boga (28, in uscita dal Nizza).

