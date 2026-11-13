Calciomercato Bologna, alla ricerca di un centrocampista: ecco i tre profili studiati

Il Bologna guarda già alla prossima finestra di calciomercato con un obiettivo preciso: rinforzare il centrocampo. L’arrivo di un nuovo mediano era un’operazione programmata già durante la scorsa estate, ma mai concretizzata. Un’esigenza rimasta aperta e che, salvo cambiamenti di strategia, dovrebbe trovare risposta a gennaio. Quello che rimane da capire è se la società dovrà muoversi rispettando gli attuali parametri economici o meno, alla luce anche delle recenti dichiarazioni di Claudio Fenucci.

Bologna, Palladino può incidere sulle strategie di mercato

Le prossime settimane saranno importanti per definire le priorità. Raffaele Palladino, pur avendo grande fiducia nei giocatori a disposizione, non esiterebbe a chiedere rinforzi qualora individuasse la necessità di alzare ulteriormente il livello della squadra. L’allenatore è ambizioso e il progetto condiviso con la società al momento del suo arrivo prevede la possibilità di continuare a crescere.

Non solo acquisti: attenzione anche alle possibili uscite

A Casteldebole si dovranno valutare anche le situazioni di chi potrebbe chiedere maggiore spazio. Nicolò Casale è un esempio di quanto le gerarchie possano cambiare rapidamente, mentre tra i giocatori da monitorare ci sono Nikola Moro e Artem Dovbyk.

Anche Heggem è finito sotto osservazione dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dalla Norvegia (qui). Proprio queste, secondo quanto riportato da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport, non sarebbero state particolarmente apprezzate dalla dirigenza.

Calciomercato Bologna, i nomi per il centrocampo: Cataldi, Bondo e Ordonez

Sartori e Di Vaio, sempre secondo quanto riporta Beneforti, stanno seguendo diversi profili in Belgio, Olanda e Francia, ma le piste italiane non mancano. Piace Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio in scadenza a giugno, già allenato da Palladino alla Fiorentina. Tra le alternative Warren Bondo, oggi al Milan dopo l’esperienza al Monza con il tecnico, e Christian Ordonez del Parma.