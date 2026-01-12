Si infittiscono le trame da calciomercato del Bologna, che punta con decisione a un difensore centrale, complice l’infortunio di Lucumi valutato quest’oggi (3-4 settimane di fermo per il colombiano). Sono diversi i profili valutati dal Bfc in questi giorni, oltre al vociferatissimo Freytes, argentino del Fluminense. C’è anche un altro nome, però, che potrebbe aggiungersi alla lista, ed è parte di una squadra contro la quale il Bologna ha già giocato… In Europa League.

Calciomercato Bologna – Il Bfc valuta Helland del Brann

Eivind Helland del Brann, come riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe riscosso infatti l’interesse della dirigenza rossoblù. Classe 2005 e dotato di grande fisicità (il ragazzo è infatti quasi alto 2 metri), quello di Helland potrebbe essere un profilo utile per la filosofia di calciomercato che il Bologna ha nei piani di seguire, cioè di prendere un giovane già forte ma di ampia prospettiva. Il costo, se paragonato con quello di Freytes, è però superiore, motivo che potrebbe spingere il club rossoblù a restare sul giocatore del club brasiliano.

Il Bologna ha giocato col Brann al Dall’Ara lo scorso 6 novembre, chiudendo l’incontro a reti inviolate sullo 0-0. In quell’occasione Eivind ben figurò, effettuando ben 11 chiusure difensive, recuperando 9 palloni e bloccando 1 tiro. Il contratto di Helland con la società norvegese scadrà il 31 dicembre 2026. La stazza del giocatore lo rende un difensore affidabile e soprattutto difficile da superare per chiunque. Si vedrà nei prossimi giorni se il giovane talento norvegese riuscirà a convincere definitivamente il Bologna a piazzare la zampata decisiva in questa sessione di calciomercato.

