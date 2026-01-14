Calciomercato Bologna – Helland: il gigante norvegese nel mirino

Il Bologna accelera concretamente sul mercato invernale per rinforzare la difesa: oltre al nome ormai noto di Juan Pablo Freytes, la dirigenza rossoblù ha aperto trattative con il Brann per il centrale norvegese Eivind Helland. Classe 2005 e fisicità imponente, il giocatore è finito nel radar del club emiliano dopo la recente partita di Europa League contro i norvegesi, ma la corsa all’ingaggio resta tutta in divenire.

Bologna e Helland: i contatti e la situazione attuale

La pista che porta a Eivind Helland si sta facendo più concreta nelle ultime ore di mercato. Dopo l’infortunio di Lucumí, che costringe il tecnico Vincenzo Italiano a chiedere rinforzi urgenti per il pacchetto difensivo, il nome del centrale norvegese è stato valutato con attenzione dell’area tecnica rossoblù insieme a quello di Freytes.

Secondo alcune fonti, il profilo di Helland piace per caratteristiche fisiche e prospettive di crescita, ma per ragioni economiche e di prontezza di impiego, l’argentino del Fluminense sarebbe ad oggi in leggero vantaggio. Non è però escluso che il club tenti entrambi i colpi.

Chi è Eivind Helland?

Eivind Helland, nato il 25 aprile 2005 a Bergen, è un difensore centrale norvegese di proprietà del Brann (Eliteserien). Alto quasi 2 metri, il suo fisico imponente è una delle qualità che ha colpito gli osservatori rossoblù, insieme alla capacità di combinare forza a buona pulizia tecnica nel gioco difensivo.

Helland ha raccolto oltre 60 presenze con il Brann fra campionato e competizioni europee, segnando anche il suo primo gol ufficiale ed entrando nel giro della nazionale norvegese: dopo esperienze con le selezioni giovanili (U18, U19 e U21), ha esordito con la Norvegia maggiore.

Mercato Bologna: contesto e alternative per la difesa

Nonostante l’interesse concreto per Helland, le ultime analisi di mercato indicano che il Bologna sta lavorando su più fronti per trovare un centrale che possa dare subito affidabilità a Italiano. Oltre a Freytes, valutato in pole per dinamiche contrattuali e tempistiche di impiego, nella lista della dirigenza figurano altri profili, anche in ottica futura qualora l’operazione con il Brann non dovesse concretizzarsi.

Il possibile arrivo di Helland rappresenterebbe comunque un chiaro segnale delle ambizioni del Bologna di investire su giovani talenti con prospettiva tecnica e valore di mercato, seguendo un approccio che guarda sia alle esigenze immediate sia allo sviluppo futuro della rosa.

