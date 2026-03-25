Calciomercato Bologna, João Mario ha convinto e può rimanere: la situazione

Duttilità, affidabilità, tecnica, tre elementi grazie ai quali in vista del calciomercato estivo il Bologna sta pensando seriamente di provare a trattenere João Mario. Il terzino lusitano ex Porto, arrivato nel mese di gennaio dalla Juventus, ha convinto tutti a Casteldebole tanto da pensare di tenerlo.

L’ex terzino del Porto era arrivato a gennaio nell’operazione di scambio con la Vecchia Signora che aveva portato in bianconero Emil Holm. Formula diverse per i due trasferimenti, per un esito almeno formalmente simile. Lo svedese, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, saluterà Torino con ogni probabilità. Il portoghese saluterà il Bologna almeno formalmente essendo arrivato in prestito secco fino a fine stagione.

João Mario ha convinto Italiano e il Bologna

In questo primo mese e mezzo in rossoblù, l’esterno destro portoghese ha convinto tutti. Dai dirigenti all’allenatore. Arrivato come esterno destro difensivo, il giocatore di proprietà della Juve ha avuto continuità di utilizzo e di rendimento, compiendo un solo errore nella gara d’andata di Europa League contro la Roma.

Per il resto si è comportato benissimo, segnando anche una rete e soprattutto rivelandosi duttile. Infatti, nel momento del bisogno João Mario ha saputo interpretare in maniera precisa, attenta e puntuale anche il ruolo di esterno sinistro difensivo.

La situazione sul mercato

Trattenerlo comunque non sarà semplice, ma i rossoblù in estate stanno pensando di provarci. Da giugno, quando si scatenerà il calciomercato, il Bologna proverà a sedersi al tavolo con la Juventus per capire i margini per un acquisto o un nuovo prestito di João Mario. Magari, questa volta, con diritto di riscatto.

Il portoghese nell’estate del 2025 si era trasferito dal Porto alla Juventus, per 12 milioni di euro, all’interno di un’operazione che aveva portato il connazionale Alberto Costa a fare il percorso inverso. Il Bologna certamente non ha la disponibilità per toccare i 9/10 milioni di euro necessari bilancio dei bianconeri alla mano per prelevarlo.

Tuttavia, qualora il terzino accettasse un prolungamento della sua avventura bolognese si potrebbe ragionare su un prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra più bassa.

Fonte: Matteo Dalla Vite, La Gazzetta dello Sport

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