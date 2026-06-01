Calciomercato Bologna, nodo su Raimondo e sugli altri rossoblù in prestito

Una volta chiuso l’accordo con il nuovo mister Domenico Tedesco, atteso in Emilia la settimana prossima, il Bologna dovrà indirizzare le proprie attenzioni al calciomercato. Soprattutto dal momento che quest’estate è prevista una vera e propria rivoluzione della rosa: con le uscite di Lykogiannis e Joao Mario, il mancato rinnovo di Sohm e la situazione di Lucumí, Freuler e Skorupski in bilico, infatti, il club rossoblù ha diversi nodi da sciogliere.

Antonio Raimondo, Jesper Karlsson, El Azzouzi, Pyyhtiä: un tesoretto che il Bologna cercherà di sfruttare in vista del calciomercato estivo

In vista della sessione di calciomercato estiva, il Bologna sta cercando di capire come sfruttare al meglio il tesoretto che arriverà dai giocatori in prestito. Il primo ad aver salutato le Due Torri è stato Giovanni Fabbian, riscattato dalla Fiorentina per 15 milioni di euro. Ad avere il maggior mercato, però, è Antonio Raimondo, reduce da una stagione da protagonista vissuta in Serie B: con 11 gol e un assist, infatti, il giovane centravanti romagnolo ha contribuito alla promozione del Frosinone e ora Casteldebole sta valutando se richiamarlo o meno.

Lo stesso vale per Jesper Karlsson. Dopo aver trascorso un anno in prestito tra gli scozzesi dell’Aberdeen e gli olandesi dell’Utrecht, l’attaccante svedese potrebbe rientrare all’AZ Alkmaar (da dove è stato prelevato nel 2023). Il Bologna, però, sta cercando di capire le intenzioni del club olandese, che a quanto pare sarebbe anche interessato a Koopmeiners e Minjans.

Gli eventuali nuovi ingaggi di Niklas Pyyhtiä e Oussama El Azzouzi, rispettivamente di ritorno dal Modena e dall’Auxerre, potrebbero fornire i fondi necessari per la ricerca del post-Lucumí. A Sartori piace il difensore olandese Jayden Oosterwolde, in forze al Fenerbahçe dal 2023. Sotto le Due Torri, tra l’altro, il classe 2001 ritroverebbe mister Tedesco.

Ci sono poi le questioni Santiago Castro e Jonathan Rowe, per i quali il Bologna avrebbe già delle offerte. L’obiettivo della società emiliana resta quello di portare sotto le Due Torri almeno un attaccante e un mediano, mentre si stanno valutando Ivan Provedel e Wladimiro Falcone per la porta.

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