Italiano dopo Bologna-Roma (0-2): «Dispiaciuto per il risultato, cercheremo di dare il massimo»

Nel giorno della Festa della Liberazione il Bologna regala un’altra prestazione insufficiente e davanti al pubblico del Dall’Ara incassa la sua seconda sconfitta consecutiva in campionato: la Roma di Gian Piero Gasperini, infatti, vince 2-0 grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui, conquistando l’intera posta in palio e rimanendo in piena zona Europa. I rossoblù, invece, restano a quota 48 punti, momentaneamente in ottava posizione in attesa degli altri incontri del weekend.

Bologna-Roma 0-2, le parole di Vincenzo Italiano: «Questo parlare del mio futuro crea un clima negativo, quello che so è che non voglio mollare fino alla fine»

Dalla sala stampa dello stadio Renato Dall’Ara arrivano le dichiarazioni post-partita dell’allenatore rossoblù Vincenzo Italiano.

Qual è il tuo stato d’animo? Sei arrabbiato con i tupi giocatori?

«Sono arrabbiato per il risultato, perché secondo me l’avevamo preparata bene con alcuni accorgimenti per limitare la Roma. Commettiamo come sempre degli errori che ci complicano la gara: loro hanno sfruttato ogni occasione e hanno segnato, noi invece non siamo riusciti a fare gol anche se ci abbiamo provato. Mi dispiace per come è finita la partita e sono dispiaciuto per il clima nel finale di gara. La prossima settimana vedremo se riusciremo a trovare la nostra rivincita e a rialzarci dalle tre sconfitte consecutive. Stiamo deludendo su diversi aspetti e questo mi dispiace tanto».

Sul tuo futuro?

«Non ci siamo mai incontrati con la dirigenza e non ne abbiamo mai discusso. È giusto puntare a fare bene fino al 24 maggio, pensando a ogni partita e cercando di fare il meglio: come avevo già detto il nostro obiettivo è l’ottavo posto. Questo continuo parlare e discutere del mio futuro crea questo clima allo stadio. Quando arriverà il momento ne parleremo tutti insieme, ma per come sono fatto io non ho alcuna intenzione di mollare prima della fine della stagione».

Un giudizio su Helland? E Lykogiannis come sta?

«Helland sta rispondendo bene, è un ragazzo sveglio e mi sta piacendo molto. Oggi secondo me non è andata male, in queste ultime quatto partite dobbiamo cercare di fare più punti possibile e forse potremo salvaguardare questo ottavo posto. Lyko? Ritroverà la sua condizione e in questo finale potrà aiutarci».

La difesa a tre?

«Può essere una soluzione, non mi è dispiaciuto e vedremo se potrà portate risultati».

In questo finale di stagione ci sarà posto per Pessina ed eventualmente anche per Castaldo, che ormai è entrato fisso tra i convocati?

«Pessina è il terzo portiere del Bologna, è un ragazzo che tutti abbiamo voluto, ha qualità e secondo me avrà un grande futuro, anche con il Napoli ha risposto molto bene ed è un patrimonio della squadra. Castaldo è un aggregato ed è ancora molto giovane, si allenerà con noi perché è anche allenandosi con i più grandi così che si cresce. In attacco oggi è entrato Odgaard, che come nove mi è piaciuto molto».

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