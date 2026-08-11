Calciomercato Bologna, obiettivo centravanti: non solo Piccoli. Ecco le alternative

Il Bologna guarda avanti, soprattutto in attacco: il calciomercato rossoblù ruota, infatti, intorno alla ricerca di un nuovo centravanti, ma per arrivare al nome giusto serviranno ancora alcuni incastri. Roberto Piccoli è una possibilità concreta, anche se la distanza con la Fiorentina non è stata ancora colmata.

Piccoli-Bologna, la trattativa rimane aperta

Il club rossoblù ha messo sul tavolo la propria posizione: per il centravanti classe 2001 l’investimento immediato non dovrebbe superare i 17-18 milioni di euro. Un’altra soluzione presa in considerazione è quella del prestito con diritto di riscatto, una formula che, almeno per il momento, non sembra convincere particolarmente la Fiorentina.

Gli incastri

La situazione, secondo quanto riportato da Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, potrebbe però cambiare attraverso una serie di movimenti che coinvolgono anche il Parma. I ducali sono vicini a David Romero del Tigre e il suo arrivo potrebbe liberare Mateo Pellegrino, attaccante seguito proprio dalla Fiorentina. Un eventuale incastro potrebbe quindi modificare gli equilibri della trattativa per Piccoli, che a quel punto avrebbe meno spazio nelle gerarchie di Grosso.

E proprio con la Viola il discorso non riguarda soltanto Piccoli. Sul tavolo c’è anche Giovanni Fabbian, passato in estate in viola per un’operazione da circa 15 milioni e ora possibile protagonista di un ritorno a Casteldebole in prestito. Un’operazione che può intrecciarsi con quella per il centravanti e rendere più interessante il dialogo tra i due club.

La possibile partenza di Dallinga e le alternative del Bologna sul calciomercato

Il Bologna, intanto, deve fare i conti anche con il proprio reparto offensivo. L’eventuale arrivo di un nuovo centravanti passa infatti dalla cessione di Thijs Dallinga, sempre più vicino alla Bundesliga (qui per scoprire chi è in vantaggio): una sua partenza permetterebbe ai rossoblù di liberare spazio e risorse per il prossimo investimento.

Piccoli non è comunque l’unico nome sul taccuino di Sartori e Di Vaio. La dirigenza valuta diverse alternative per trovare il profilo giusto per completare l’attacco di Domenico Tedesco: tra le piste monitorate ci sono anche Lorenzo Lucca, Evan Ferguson e Marc Guiu.

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