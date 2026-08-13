Calciomercato Bologna – Piccoli sarà il terzo giocatore più pagato nella storia dei rossoblù

Roberto Piccoli è arrivato a Casteldebole e a breve firmerà il contratto che lo legherà al Bologna per i prossimi anni. L’attaccante di Bergamo lascia la Fiorentina dopo un solo anno dal suo arrivo, per 18 milioni di euro (+2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita). La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi della salvezza del club rossoblù.

Piccoli completa la rivoluzione offensiva del Bologna: si riparte dall’attaccante italiano e da Dovbyk, dopo i due anni di Castro e Dallinga, che nel frattempo è diretto in Germania, a Colonia per la precisione. Da quest’ultimo acquisto, ufficioso ma non ancora ufficiale, emergono due tendenze. Una propria del club rossoblù e una più generale, che riguarda l’universo calcistico europeo.

Piccoli, il terzo calciatore più pagato nella storia del Bologna

Roberto Piccoli prenderà, idealmente e concretamente, lo slot lasciato libero da Thijs Dallinga. L’attaccante italiano inoltre, entrerà di diritto nella top-3 degli acquisti più costosi nella storia del Bologna. Proprio Dallinga retrocederà in sesta posizione, forte dei 16,20 milioni di euro che ottenne il Tolosa per liberarlo. Poco dietro a Piccoli c’è Jonathan Rowe, arrivato un anno fa dal Marsiglia per 17 milioni di euro. E dietro all’esterno inglese c’è un altro esterno: il match-winner della Coppa Italia, Dan Ndoye che si trasferì al Bologna dal Basilea per 16,45 milioni di euro. Il fil rouge che unisce la top-10 è il ruolo: solamente un calciatore rossoblù facente parte della lista non è una punta centrale o un esterno offensivo. È una tendenza sempre esistita nel mondo del calcio, ma che negli ultimissimi anni ha fagocitato ed estremizzato ancor più i ritmi del calciomercato europeo.

Roberto Piccoli è solamente l’ultimo tassello di un ingranaggio ampio e costante nel tempo. Castro e Dallinga (arrivati a poca distanza di mesi l’uno dall’altro), Zirkzee, Ndoye e Karlsson presenti in questa classifica, sono giocatori acquistati dal Bologna negli ultimi quattro anni. E nel novero, la prossima estate, potrebbe rientrare anche Artem Dovbyk, qualora venisse riscattato dal Bologna.

L’altra tendenza è quella che riguarda il vertiginoso aumento dei prezzi, che non riguarda esclusivamente il reparto offensivo. Calciatori ipervalutati per via della giovane età, del potenziale intrinseco, delle società che destinano favori per poi riceverne. Insomma, un grande giro che aumenta esponenzialmente di sessione di calciomercato in sessione di calciomercato. È evidente che l’inflazione calcistica abbia colpito di rimando tutti i club. Tutto ciò è evidente nella top-10 degli acquisti più costosi: considerando i primi 10 calciatori, otto di essi sono stati acquistati negli ultimi 4 anni. E volendo scavare ancora più indietro, fino alla quindicesima posizione, undici rossoblù su quindici sono i calciatori trasferitisi sotto le Due Torri nello stesso lasso di tempo.

La top 10 del Bologna

Piccoli andrebbe inserito in terza posizione come specificato nel titolo e all’interno dell’articolo, mentre all’undicesima e dodicesima posizione c’è un ex aequo.

Joshua Zirkzee 2022/2023(Bayern Monaco) 27,50 milioni Riccardo Calafiori 2023/2024 (Basilea) 23,85 milioni Roberto Piccoli Jonathan Rowe 2025/2026(Marsiglia) 17 milioni Dan Ndoye 2023/2024(Basilea) 16,45 milioni Thijs Dallinga 2024/2025(Tolosa) 16,20 milioni Riccardo Orsolini 2019/2020 (Juventus) 15 milioni Musa Barrow 2021/2022 (Atalanta) 14,34 milioni Santiago Castro 2023/2024(Vélez Sarsfield) 13,20 milioni Jesper Karlsson 2023/2024(Az Alkmaar) 11,15 milioni Martin Vitík 2025/2026(Sparta Praga) 11 milioni Nicolò Cambiaghi 2024/2025(Atalanta) 11 milioni Nicolás Domínguez 2019/2020 (Vélez Sarsfield) 10,98 milioni Sam Beukema 2023/2024(Az Alkmaar) 10,88 milioni Tomas Locatelli 2000/2001 (Udinese) 10,30 milioni

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook