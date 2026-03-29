Calciomercato Bologna: sirene arabe per Skorupski

La reazione istintiva dei tifosi rossoblu all’infortunio di Skorupski è stata sicuramente di sconforto. Eppure in pochi potevano immaginare che quanto sta accadendo in queste settimane potrebbe effettivamente essere un test per la prossima stagione. Sì, perché dietro a Lukasz ci sono i giovanissimi Pessina e Franceschelli (chissà se li vedremo titolari in campionato entro maggio), oltre a Ravaglia. E proprio Fede sta diventando un volto esperto e fondamentale, frutto del grandissimo lavoro della Primavera rossoblu prima e di allenatori coraggiosi poi.

Calciomercato Bologna: Skorupski tentato dall’Arabia

Skorupski è uno dei veterani di questo Bologna. Ha lottato per la salvezza e per l’Europa, per le Coppe e per la sopravvivenza. Insomma, la dirigenza rossoblu stima fortemente il portierone polacco e, se dovesse desiderare la partenza, lo accontenterebbe per gratitudine e rispetto. Pian piano, peraltro, ci stiamo avvicinando alla scadenza del suo contratto: ad oggi mancano 15 mesi alla conclusione prevista del rapporto con il club e Lukasz sembra allettato dalle continue sirene arabe. Per evitare di perderlo a zero e, soprattutto, per dare una chance a qualcun altro, potrebbe davvero essere il momento buono.

Bivio Pessina: la società deve decidere in fretta

Sullo sfondo, resta il giovanissimo Pessina. Dopo la porta inviolata contro il Napoli, Massimo si è seduto in panchina, allenandosi duramente come i “grandi”. Entro fine stagione, però, bisogna prendere una decisione, e il club lo sa molto bene. Il classe 2007 potrebbe andare in prestito, proprio come Ravaglia prima di lui, per accumulare esperienza.

Oppure, nuovo scenario, visti i dubbi di calciomercato su Skorupski, restare a Bologna. Come in una partita di memory, ogni tassello influenza l’altro: volendo scoprire il destino del cinno ci toccherà attendere le scelte di Lukasz. O meglio, della dirigenza. Di certo, si è aperto un nuovo spiraglio, e Casteldebole non rifiuta mai di dare una chance ai giovani.

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

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